خبير نفسي لذوي المصابين والمتوفين بكورونا: متزعلوش دي رسالة من ربنا

وجه الدكتور أحمد هارون، مستشار العلاج النفسي، عضو الجمعية العالمية للصحة النفسية، بعض الرسائل للمتضررين من أزمة فيروس كورونا، سواء من فقدوا بعض أحبائهم، أو من تعرضوا للإصابة، أو الذين يخافون من الإصابة، لافتا إلى أن الناس كانت تخطط للعام الجديد، ولكن كل الخطط تبدلت، وأصبح الجميع يرغب في النجاة، ويخاف بترقب ويسأل ماذا سوف يحدث له.

رسالة لمن فقدوا أحبائهم

وأضاف «هارون»، في لقاء مع برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة الحياة الفضائية، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، اليوم الإثنين، أن من فقدوا أحبائهم عليهم تذكر الحديث الذي يقول، «الشُّهَدَاءُ خَمسَةٌ: المَطعُونُ، وَالمبْطُونُ، والغَرِيقُ، وَصَاحبُ الهَدْم وَالشَّهيدُ في سبيل اللَّه»، والشهيد في هذا الوباء يشفع لأحبائه لكي يدخلون الجنة، والأمر لا يرتبط فقط بالآخرة، ولكن بالدنيا أيضا، لأن الميت لا ينقطع عن الأحياء، ويشعر بالناس على الأرض، فهم أرواحهم موجودة.

وتابع مستشار العلاج النفسي، «بالنسبة لمن أصيب أحبائهم، أقولهم: إحمد ربنا إنه تمت النجاة، واعتبرها رسالة من رب الكون ليك، إنك متزعلوش، وفي لحظة من اللحظات كنت ممكن متلاقيهوش، والرسالة بتقولنا خلوا بالكم بعض».

رسالة للمصابين بالوباء

وأضاف، «أما المصابين بالوباء فتذكروا أن النبي قال (ما أصاب المؤمن من هم ولا غم ولا حزن حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله من خطاياه).. وهي رسالة من الله لك، يمكن كنت محتاج ترتاح، أو نفسيتك محتاجة تاخد هدنة.. واعتبر إنك موجود في فترة الحظر تراجع حساباتك، ومن يعطيه الله إشارات لمراجعة حساباته فهو يحبه».

رسالة للخائفين من كورونا

وأشار إلى أن الخائفين من فيروس كورونا يكون عقلهم الباطن يفكر في كثير من الأحيان في الأمور السلبية، حتى لو كانت من الماضي، الذي انقضى، أو المستقبل غير المضمون، ويضيع عليهم الحاضر، ونصحهم بالتركيز على اللحظة الحالية وكيف يستمتعون بها.