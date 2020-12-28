بالأسماء.. إصابة 6 أشخاص في تصادم بسوهاج

أصيب 6 أشخاص نتيجة انقلاب دراجة بخارية "تروسيكل"، قبل قليل، علي طريق كوبري جرجا العلوي علي النيل جنوب سوهاج، وتم نقل المصابين إلى مستشفي جرجا العام، وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطاراً من مأمور مركز شرطة جرجا، بورود بلاغ يفيد بانقلاب تروسيكل على طريق كوبري جرجا العلوي، وسقوط عدد من المصابين، وعلى الفور، انتقل مأمور وضباط مباحث المركز إلى محل البلاغ.

تبين من المعاينة والفحص إصابة كل من "نجيب عيسى محمود"، 40 سنة، باشتباه ما بعد الارتجاج وغيبوبة، و"صابر شحات عبد العال"، 14 سنة، بكسر في الذراع اليمنى، و"أرزاق نجيب عيسى"، 35 سنة، باشتباه ما بعد الارتجاج وجروح بالرأس، و"هيثم شحات صابر"، 6 سنوات، بكدمات متفرقة بالجسم، فادى شحات صابر، ٤سنوات بكدمات متفرقة بالجسم، و"شحات صابر عبد العال"، 35 سنة، بكدمات في الظهر والفقرات العنقية.

تم نقل المصابين إلى مستشفى جرجا العام، وتحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.