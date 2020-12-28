عاجل.. القبض على مدير مكتب وزيرة الثقافة

كشف مصدر بوزارة الثقافة، عن تفاصيل القبض على مدير مكتب وزير الثقافة، الذي ألقي القبض عليه اليوم من مكتبة بوزارة الثقافة.

وقال المصدر،«توجهت قوة من جهة أمنية إلى مكتب وزيرة الثقافة وقامت بإطلاع الوزيرة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، على أمر القبض، صباح اليوم، ومن ثم قامت باصطحابه، وأحد العاملين بالوزارة (موظفة)، ويجرى التحقيق معهما حاليا، ولم يتم الإفصاح عن الاتهامات الموجهة إليهما حتى الآن».

يذكر أن «ع،ب» رئيس قطاع مكتب وزارة الثقافة، شغل منصب رئيس قطاع مكتب وزارة الثقافة من مايو العام الماضي، وقبلها تولى رئاسة الإدارة المركزية لشؤون العاملين والشؤون الإدارية بدار الأوبرا.