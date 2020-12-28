القبض على «حرامي المحلات» في الشرابية: «بيكسر القفل ويدخل يسرق»

أكّدت تحريات ومعلومات وحدة مباحث قسم شرطة الشرابية بمديرية أمن القاهرة ممارسة عنصر إجرامي، مقيم بدائرة القسم، له معلومات جنائية نشاط إجرامي تخصص في ارتكاب جرائم سرقات المتاجر بأسلوب «كسر القفل»، وأنَّه وراء ارتكاب العديد من تلك الحوادث.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامي وارتكابه بارتكاب 3 جرائم سرقات بذات الأسلوب، وتمّ بإرشاده ضبط كل المسروقات بمسكنه وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات وإتهموه بالسرقة، وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.