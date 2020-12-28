كفر الشيخ تسجل 15 إصابة جديدة بكورونا في 7 مستشفيات

سجلت محافظة كفر الشيخ، اليوم الاثنين، 15 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، طبقاً لنتائج المسحات والتحاليل التي أجريت لهم في 7 مستشفيات بمختلف مراكز المحافظة، على مدار الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر طبي بمديرية الشئون الصحية بمحافظة كفر الشيخ أن الحالات الجديدة موزعة بواقع 4 حالات بمستشفى العبور للتأمين الصحي، و3 حالات في مستشفى صدر كفر الشيخ، بالإضافة إلى 3 حالات أخرى بمستشفى حميات دسوق.

وأضاف المصدر أن مستشفى دسوق العام سجل حالتي إصابة، فيما سجل مستشفى قلين المركزي حالة واحدة، وسجل مستشفى مطوبس المركزي حالة واحدة، ومستشفى كفر الشيخ العام حالة واحدة، ليصبح إجمالي الحالات المسجلة اليوم الاثنين، 15 حالة إيجابية.

وتابع المصدر أنه تم عزل جميع الحالات التي ثبتت إيجابية تحاليل (PCR) التي أجريت لها، بموجب بروتوكول العلاج المعمول به من قبل وزارة الصحة، إما بالعزل المنزلي أو النقل إلى مراكز العزل الصحي بالمستشفيات المخصصة لهذا الغرض.

وفي وقت سابق اليوم الاثنين، تم الكشف عن إصابة طبيب جراحة عامة بمستشفى دسوق العام، وكذلك أحد أفراد الأمن بالمستشفى، بفيروس كورونا المستجد، وقال مصدر طبي بالمستشفى إن الدكتورعلاء صلاح إبراهيم أبو الفتوح، طبيب جراحة عامة بمستشفى دسوق العام، ظهرت عليه أعراض الإصابة منذ عدة أيام، وأنه يخضع حالياً للعزل الطبي، ويخضع للبروتوكول الخاص بوزارة الصحة.

كما أصيب فرد أمن بمستشفى دسوق العام، يُدعى «ع. م. م.»، بالفيروس المستجد، حيث يخضع هو الآخر للعلاج وفقاً للبروتوكول المعمول به.