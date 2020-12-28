جمارك بورسعيد تحبط محاولة تهريب قطع غيار سيارات أجنبية

تمكنت الإدارة العامة لجمارك المنافذ الخارجية بجمارك بورسعيد، برئاسة علاء السيد بالتنسيق مع إدارة المنافذ الجمركية، برئاسة السيد حسن مدير إدارة المنافذ الجمركية من ضبط محاولة تهريب كمية من زيوت وقطع غيار سيارات أجنبية الصنع غير الخالصة للضرائب والرسوم الجمركية بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 .

وأكدت مصلحة الجمارك في بيان صحفي، مساء اليوم، أنه أثناء إنهاء إجراءات التفتيش للسيارت المغادرة، وبناء على المعلومات السرية الواردة للإدارة العامة لجمارك المنافذ بالاشتباه في وجود أصناف مخالفة داخل السيارة ط ع ه 8943 / ط ع ه 4386 أثناء خروجها من منفذ النصر الجمركي.

وتم تشكيل لجنة لتفتيش السيارة من كل من كمال المنسي، مدير الوردية ومحمد سرحان ومحمد الريس رئيسي قسم الإجراءات، وعصام الغريب مأمور الوردية وبتفتيش السيارة تبين وجود 761 جركن عبوات من لدائن 4 لتر و5 لتر بداخلها مادة سائلة زيوت لزوم السيارات و«1546 قطعة ساعة زيت» وتيش وزوج مساعد وبيجوهات والجميع جديد» و«248 قطعة من دينامو - مارش - كوبلن - ركبه - اسكترا - سرفو - مساعد - مروحة والجميع مستعمل»، بإجمالي 2409 قطع غير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية.

وبلغت القيمة الجمركية 377 ألف و100 جنيه وبلغت التعويضات الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة 567 ألف و590 جنيه.

وقرر علاء السيد مدير عام منافذ بورسعيد اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي 106813 لسنة 2020، باسم صاحب الشأن وسائق السيارة والتحفظ على المضبوطات .

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك ومحمد محمود حنفي رئيس الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد والمنطقة الحرة بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كل محاولات التهريب غير الشرعية