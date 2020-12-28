وزيرة التضامن: «الخير جاي كتير الفترة اللي جاية ومش هنسيب حد محتاج»

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن هناك 27 وحدة تضامن اجتماعي داخل جامعات مصر خلال الفترة المقبلة، بما فيها بنك ناصر، والهلال الأحمر، والتضامن الاجتماعي، وخدمات الإعاقة لطلاب ذوي الإعاقة.

وأكدت الوزيرة، أنه بالتنسيق مع جمعية الأورمان سيتم إتاحة 2000 لاب توب ناطق للمكفوفين، ومشروعات صغيرة لطلبة الجامعات، من أجل أن يتعلم الطلبة الإنتاج في سن صغيرة بدلا من الاستهلاك، وإتاحة الاقتراض من بنك ناصر، والتطوع في الجمعيات الأهلية.

وأضافت «القباج»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «كلمة أخيرة»، المذاع عبر فضائية «ON»، مع الإعلامية لميس الحديدي، أنه بالتنسيق مع وزير التعليم العالي تم توقيع بروتوكولات عن 27 وحدة في الجامعات، من أجل العمل على المودة ومكافحة المخدرات والإدمان، والعمل على تعريفهم ببرامج الرعاية الاجتماعية المختلفة خلال الفترة المقبلة.

ولفتت القباج، إلى أن هناك توسع أيضا في الحضانات في الوقت الحالي، بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، من خلال ترخيص الحضانات، ووضع منظومة أكثر تيسيرا للحضانات، وذلك لاهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بالطفولة المبكرة.

وتابعت بأنه سيتم افتتاح عدة آلاف من الحضانات الجديدة، من أجل العمل على استيعاب أطفال أكبر، وهناك استراتيجية يتم عملها من أجل العمالة غير المنتظمة من أجل جعلها أكثر رسمية وأكثر حماية لمساعدتهم ومساعدة أسرهم، موضحة أن هناك حملة موسعة سيتم إطلاقها في الفترة المقبلة من أجل توفير العدالة بشكل أكبر بين المواطنين.

وبخصوص منظومة التأمينات، عقبت قائلة بأنها تعلم أن منظومة التأمينات بها مشاكل كثيرة، اشتكى منها المواطنون، مؤكدة أنه يتم العمل على حلها، فضلا عن توفير فرص عمل لذوي الإعاقة وقصار القامة، وتم توفير فرص عمل لـ550 من ذوي الإعاقة خلال الفترة الماضية، «الخير جاي كتير خلال الفترة اللي جاية وإحنا مش هنسيب حد، إحنا عاوزين نوفر العدالة، ونعمل على دعم كل من يحتاجون لذلك».