غلق 3 مقاهي و«سايبر» ومصادرة الشيشة خلال حملة بأبو المطامير (صور)

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو المطامير برئاسة اللواء وائل زغلول، اليوم الإثنين، حملة مكبرة للمرور على المحلات والمقاهي بنطاق المدينة، برئاسة شعبان بصيص، نائب رئيس المركز، بالتنسيق مع إدارتي الرقابة المتابعة والبيئة وقسم الإشغالات، للتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية، وكذا الإلتزام بمواعيد الغلق المقررة.

وأسفرت الحملة عن غلق ٣ مقاهي ومركز للألعاب الإلكترونية "سايبر"، وضبط ومصادرة الشيشة بالمقاهي المشار إليها، وجرة اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحاب المقاهي المخالفة.

كما تم خلال الحملة التأكيد والتوعية بضرورة الالتزام بالتباعد الاجتماعي، وقال أعضاء الحملة نهيب بالسادة المواطنين الالتزام بالتباعد الاجتماعي والالتزام بجميع الإجراءات الوقائية والاحترازية.

جاء ذلك في إطار تنفيذ قرارات مجلس الوزراء، بشأن مواعيد وآليات عمل محلات المأكولات والمقاهي وبعض الأنشطة المختلفة ضمن إجراءات مواجهة فيروس "كورونا" المستجد.

ومن جانبه شدد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على تكثيف الحملات والمرور على المقاهي والمحلات التجارية والأسواق والتجمعات للوقوف على الالتزام بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأسفرت حملات إزالة الإشغالات التي نفذتها الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور، بالتنسيق مع قسم الإشغالات وشرطة المرافق، عن رفع 344 حالة إشغال بدمنهور، عبارة عن حالات ثابتة ومتحركة، وتم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة ضد المخالفين.

وفي وقت سابق، نفذت الوحدات المحلية بمراكز دمنهور والرحمانية وحوش عيسى بمحافظة البحيرة، حملات مكبرة بالتنسيق مع قسم الإشغالات وشرطة المرافق، أسفرت عن رفع 250 حالة إشغال طريق، ثابتة ومتحركة.

وفي مدينة دمنهور، جرى رفع 196 حالة إشغال مخالفة بالميادين والشوارع بوسط مدينة دمنهور، وفي حوش عيسى تم إزالة 54 حالة إشغال طريق من الشوارع بمناطق المرور وكوبري خلف وشارع 23 يوليو ووسط المدينة.

وتم تحرير 8 محاضر مخالفة لبعض الكافتيريات، ومصادرة 26 شيشة، وإغلاق محل سروجي سيارات، لمخالفة مواعيد الإغلاق الرسمية، وعدم استخراج التراخيص اللازمة للنشاط الخاص به بالرحمانية.