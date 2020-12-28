التنمية المحلية: غلق وتشميع أي مقهى يتواجد داخله «شيشة»

قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن وزير التنمية المحلية اجتمع مع المحافظين، وأكد على تشديد الإجراءات الاحترازية وتكثيف الحملات على المحلات والكافيهات والأماكن المختلفة للتأكد من تطبيق قرارات مجلس الوزراء فيما يخص بالتأكيد على إلغاء كافة الاحتفالات والتجمعات في رأس السنة، مع الالتزام بمواعيد الغلق بشكل يومي، وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، لافتا إلى أنه يتم تشميع أي مقهى يتواجد داخله «شيشة».

وأضاف «قاسم»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «كلمة أخيرة»، المذاع عبر فضائية «ON»، مع الإعلامية لميس الحديدي، أن هناك تشديد على كل المولات والمطاعم والمحلات التجارية بالالتزام بكافة الإجراءات، مشيرا إلى أنه منذ صباح اليوم عقدت مجالس التنمية المحلية شرح آلية تطبيق قرارات رئيس الوزراء الجديدة، من أجل مراجعة القرارات على الأرض من خلال لجان التفتيش والمتابعة المشكلة بالتنسيق مع مديريات الأمن في المحافظات المصرية المختلفة.

وتابع بأن فرق التفتيش ولجان العمل من المحليات مع مديريات الأمن هي من تتابع تنفيذ قرارات رئيس الوزراء على الأرض، وهناك جهات في وزارة التنمية المحلية مثل قطاع التفتيش والمتابعة سيتم العمل على مراجعة القرارات أيضا، ومنها قرار مواعيد الغلق في المحلات التجارية لأنه طُبق في 1 ديسمبر الماضي، لافتًا إلى أن 11 ألف و600 محال تم غلقهم، ما بين مولات أسواق ومحلات تجارية ومقاهي وغيرها.

وأردف أن القاهرة سجلت 2821 حالة غلق، تليها محافظة بني سويف بعدد 2470 حالة غلق، ومن ثم الإسكندرية بـ2703 حالة غلق، ومحافظة الغربية 1258، ثم كفر الشيخ 468، تليها دمياط بـ430، ثم بعد ذلك باقي المحافظات الأخرى.

وأوضح أن هناك 3480 مقهى تم غلقها، بسبب مخالفتها مواعيد الغلق، وهناك بيان آخر سيصدر فيما يتعلق بوجود «الشيشة» في المقاهي، وغلق وتشميع أي مقهى يتواجد فيه «شيشة»، ومصادرة الشيش من تلك المقاهي بعد غلقها بالكامل في ظل أنها مخالفة واضحة للإجراءات الاحترازية والوقائية.

وعن إصابته بفيروس كورونا، عقب قائلا: «الحمد لله أنا كويس الحمد لله».