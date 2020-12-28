السجن لـ10 متهمين بالانضمام لداعش في الشرقية

أصدرت دائرة إرهاب الشرقية المنعقدة بمقر محكمة بلبيس حكمها في اتهام 12 متهمًا بالإرهاب والانضمام لجماعة داعش الإرهابية، حيث قضت بالسجن لمدد تتراوح بين 10 سنوات و3 سنوات لـ 8 متهمين، فيما قضت ببراءة اثنين آخرين.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الباسط محمد إمبابي، وعضوية المستشارين محمد أحمد عبد الوهاب، ووليد عبد المنعم، وسكرتارية حسن عبد المجيد وأحمد نصر.

وتعود أحدث القضية رقم 8 لسنة 2018 جنايات أمن الدولة بقسم ثان العاشر من رمضان والمقيدة برقم 336 لسنة 2018 كلي جنوب الزقازيق، حيث ألقت الأجهزة الأمنية القبض على 10 أشخاص متهمين بالإنضمام لجماعة الإخوان الإرهابية متهمين بالانضمام لخلية إرهابية مكونة من 12 شخص على اتصال بتنظيم داعش الإرهابي.

وتبين أن المتهمين كونوا جماعة إرهابية لتنفيذ أعمال إرهابية بهدف تكدير السلم العام وزعزعة استقرار الدولة والتحريض ضد مؤسسات الدولة واستهداف رجال الجيش والشرطة وبث الرعب في نفوس الأهالي.

وقرر المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية إحالة المتهمين إلى المحكمة التي قررت معاقبة اثنين غيبايبا" بالسجن المشدد 10 سنوات ومعاقبة 8 آخرين حضوريا بالسجن المشدد 3 سنوات كما قضت ببراءة ببراءة آثنين آخريين.

وفي السياق نفسه قررت محكمة جنح فاقوس حبس 5 أشخاص متهمين بالانضمام لجماعة الإخوان الإرهابية لمدة شهرين وآخر لمدة شهر وتغريم كل منهم 500 جنيه كفالة.

وكانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على المتهمي بتهمة الانضمام لجماعة الإخوان الإرهابية وحيازة منشورات تروج لأفكار جماعة الإخوان والتحريض ضد الدولة ومؤسساتها والدعوة لتنظيم تظاهرات بدون تصريح.

وتم إحالة المتهمين إلى النيابة التي قررت حبسهم على ذمة القضية ثم قررت إحالتهم إلى محكمة جنح فاقوس التي أصدرت قرارها المتقدم.