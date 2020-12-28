انطلاق فعاليات المبادرة الرئاسية للعناية بصحة الأم والجنين في الشرقية

شهد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بدء انطلاق فعاليات المبادرة الرئاسية للعناية بصحة الأم والجنين والفحص المبكر عن الأمراض المنتقلة من الأم للجنين، وذلك داخل وحدة طب الأسرة بالرحمانية التابعة للإدارة الصحية بمركز ومدينة أبو كبير.

وأكد محافظ الشرقية، أن الدولة تولي إهتماما كبيراً بصحه المواطنين وتسعي لتحسين منظومة الصحة والرعاية الطبية المقدمة لهم لرفع المعاناه والألم الذى يتعرضون له وخاصة المرأة على إعتبار أن الإهتمام بصحة المرأة يؤدي إلى الحافظ على المجتمع، مشدداً علي ضرورة تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية خلال المبادرة للحفاظ علي صحة وسلامة الأطباء وأطقم التمريض المشاركين بالمبادرة والسيدات متلقيات الخدمات الطبية.

وأوضح الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة، أن المبادرة الرئاسية للعناية بصحة الأم والجنين تأتي ضمن المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة، وتهدف للوصول إلى جيل من الأطفال يتمتع بصحة جيدة وخالٍ من الأمراض المنتقلة من الأم للجنين، وخفض الوفيات الناجمة من تلك الأمراض، مشيراً إلى أن المبادرة تستهدف السيدات الحوامل من أول يوم في الحمل حتي الولادة، للكشف عن الأمراض التي من الممكن أن تؤثر علي صحة الجنين ومنع إنتقالها من الأم للجنين، بجانب الكشف عن السكر والضغط للسيدات الحوامل.

وفي سياق آخر، افتتح الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية عيادة الأسنان الجديدة وأعمال تطوير وتجميل وحدة طب الأسرة بالرحمانية بأبو كبير بتكلفة 100 ألف جنيه، وذلك بالتعاون بين مديرية الشؤون الصحية والمجتمع المدني لتحسين مستوى الخدمات الصحية المؤداه لأهالي القرية والقرى المجاورة لها.

كما وجه محافظ الشرقية المحاسب محمد الأباصيري رئيس مركز ومدينة أبو كبير بتوفير مكان مناسب لاستيعاب العاملين بالوحدة البيطرية بالرحمانية، وذلك بعد تعرض المبني لتصدعات تستلزم أعمال إحلال وتجديد للحفاظ على سلامه العاملين به والمترددين عليه، مع الاستمرار في تقديم خدمات بيطرية لرعاية الحيوانات ومربي الثروة الحيوانية ولخدمة المزارعين من أبناء القرية والقرى المجاورة.