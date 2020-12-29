حظك اليوم الثلاثاء 29-12-2020 على الصعيدين المهني والعاطفي

يحرص الكثيرين على متابعة حظك اليوم بحسب كل برج، حتي يمكنهم من التفاؤل وبداية اليوم بشكل رائع، وتقدم "الوطن" استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

من المهم اليوم أن تعتني بخطواتك وأن تتحكم في انفعالاتك مراعاة لمشاعر الآخرين.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

القمر في مربع برجك.. حاول أن تهدأ إذا وجدت نفسك تميل للعناد والمقاومة.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنان أحمد رزق، ويوافق تاريخ ميلاده 23 مارس.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

رغم الضغوط.. القمر في منزل العلاقات يمنحك لباقة ويقظة ذهنية ويساعدك على إبراز مواهبك.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

الشمس وعطارد بمنزل الحظ يمنحانك مشاعر دافئة وطاقة إيجابية ويدفعانك للانطلاق متفائلا في كل صوب وتستمتع بالتجديد والتنويع.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنانة فيفي عبده، ويوافق تاريخ ميلادها 26 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني يدفعك لاتخاذ مبادرات جريئة، لكن تجنب المغامرة تفاديا للخطأ والخسائر.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

اليوم اهتم بمشاعر الطرف الآخر وبوقع كلماتك عليه.. كن لبقا ولا تتسرع في ردودك.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنان أحمد مكي، ويوافق تاريخ ميلاده 19 يونيو.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

اليوم تبدو متألقا ويمدك الفلك بالحماس والحيوية وتستمتع بكل نشاط تقوم به.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

القمر في برجك يمنحك طاقة عاطفية كبيرة وقدرة على الإغراء.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة شيرين رضا، ويوافق تاريخ ميلادها 7 يوليو.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

ينصحك الفلك بالابتعاد عن الأضواء وبعدم الادلاء بمعلومات لكائنٍ من كان.. اعمل في صمت وتجنب الفخر بإنجازاتك.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الصحة يمنحك يوما مناسبا للاهتمام بسلامتك واتباع نظام صحي ولا تعلن أخبارك الخاصة.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنان تامر هاشم، ممثل ولاعب درامز بفرقة كايروكي ويوافق تاريخ ميلاده 1 أغسطس.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

القمر بمنزلك الحادي عشر يمدك بالثقة في النفس وتجد أن لديك الإمكانيات لتضيف قيمة لمن حولك، وقد يقدم لك البعض مساندة تدفعك للأمام.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. الشمس وعطارد بمنزل الحب يمنحانك سحرا وجاذبية وتستطيع أن تفتن الجنس الآخر.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان وائل كفوري، ويوافق تاريخ ميلاده 14 سبتمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

رغم معاكسة القمر تساعدك عدة كواكب على عرض قناعاتك بحكمة، فقط اصبر حتى يعرف الآخرون قدر ما تبذله من جهد.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

مهما كانت الاستفزازات.. عليك أن تصبر وتهدأ وحاول أن تسيطر على أي توتر أو إرباك.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنان عمرو دياب، ويوافق تاريخ ميلاده 11 أكتوبر.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يمدك بيقظة ذهنية تساعدك على التطور والتقاط الفرص.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

الشمس وعطارد بمنزل العلاقات يمنحانك سرعة بديهة وبلاغة والوقت مناسب للانطلاق مع الأحباب والأصحاب.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب النجم الهندي شاروخان، ويوافق تاريخ ميلاده 2 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات يدفعك اليوم لدراسة شئون مهنية ومالية واليوم مناسب لمناقشة وتنظيم أمور معلقة.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

فينوس في برجك تمنحك سحرا وجاذبية وتبدو مقنعا وتعبر عن رأيك ومشاعرك بوضوح وجرأة.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الأديب العالمي الراحل نجيب محفوظ، ويوافق تاريخ ميلاده 11 ديسمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك وعليك أن تنتبه لحقوقك ولا تتسرع في قراراتك وحاول أن تقوم بواجبك بدون تذمر ففي ذلك إضافة وفخر لشخصك.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا عليك أن تهتم بتهدئة الأجواء مع شريك حياتك.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة غادة عادل، ويوافق تاريخ ميلادها 25 ديسمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

القمر في منزل الصحة يمنحك اليوم كل الطاقة والنشاط وهذا هو العامل الرئيسي لنجاحك اليوم.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

فينوس بمنزل الأصدقاء تمنحك إشراقة ودفئا وقدرة على اجتذاب الأحباب.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنانة سعاد حسني، ويوافق تاريخ ميلادها 26 يناير.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

رغم الضغوط.. تتمتع اليوم بقوة نفسية وتستطيع أن تؤثر بشدة فيمن تحب.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك الخامس يساعدك على الإنجاز.. تعمل بحماس وتحصل على التقدير.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة دينا الشربيني، ويوافق تاريخ ميلادها 17 مارس.