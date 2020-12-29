أصغر صياد ذئاب: بينزلوا يهاجموا المواشي بتاعتنا.. واتعلمتها من أبويا

قال فهد قناوي، أصغر صياد ذئاب، إنه يصطاد الذئاب التي تهاجم قريته في محافظة قنا عن طريقة الشومة لمنع مهاجمة الذئاب للمواشي والحيوانات الخاصة به، مبينا أنه تعلم أصول صيد الذئاب من والده حيث كان يراقبه ويعرف كيف يتصرف مع الذئاب التي تهاجم حيواناتهم بشكل دائم.

بعرف من خطواتهم بس ديابة ولا كلاب

وأضاف «قناوي» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «التاسعة» المذاع على القناة الأولى الأرضية ويقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، «أنا بستخدم الشومة عشان اصطادها ودي مش هواية عندي ولا حاجة ده أنا بعمل كده عشان بيهاجموا المواشي، وكنت براقب أبويا وأشوف ازاي بيتعامل معاهم وبقيت أتتبع خطواتهم وأعرف من الخطوات دي ديابة ولا كلاب وبعمل كده عشان أبعد الديابة عن القرية عشان ميهاجموش الأطفال ويفرق بين الذئب الذي يبحث عن الطعام وعن الشرس الذي يسعى لمهاجمة الدوار والكلاب وأصطاد 30 ديب».

يصطاد منذ 7 سنوات

وأوضح أنه يقتل الذئاب المسعورة ويقوم بهذه المهمة منذ نحو 7 سنين أو أكثر عندما كان عمره 13 عاما ليحمي زرعه وأسرته وأهله وأطفال بلدته، أما الآن فعمره 22 عاما ومستمر في الدفاع عن أملاكه من الذئاب التي تنزل من الجبل لتهاجم الحيوانات والأشخاص في أوقات مختلفة، وأشار إلى أنه يسدد ضربة واحدة على رأس الذئب فيقع ميتا في الحال ويحرص على التقاط صورة مع الذئب القتيل ليصبح الأمر نوعا من الفخر له أمام أصدقائه وأهله ومعارفه.

ما هو الذئب العربي؟

وتتنوع فصائل الذئاب حيث يوجد الذئب العربي وهو أحد أصغر السلالات وينتشر عبر منطقة شبه الجزيرة العربية ويتواجد في جيوب معزولة في السعودية وفلسطين ولبنان وفي محافظات سيناء وبعض محافظات الصعيد.