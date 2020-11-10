أحمد عبدالعزيز: دور "البدري" في مسلسل ذئاب الجبل "جاي لي من فوق"

أكد الفنان أحمد عبدالعزيز، أن مسلسل "ذئاب الجبل" يعتبر نقطة مضيئة في حياته، وحياة كل من شارك في هذا المسلسل.

وقال "عبدالعزيز" خلال لقائه مع الفنانة إسعاد يونس، في برنامجها "صاحبة السعادة" المذاع عبر فضائية "DMC": "العمل ده فيه كم من القدرات غير عادية" مشيرا إلى أنه كان في رحلة نيلية من القاهرة لأسوان مع الفنان الراحل عبدالله محمود، وفي الأخيرة ركبوا مركب صغيرة، وعزمهم المراكبي على شاي في قريته غرب سهيل بالنوبة، وفي وأثناء عودتهم قال له الرجل النوبي: "أنت ليه يا أستاذ متعملناش حاجة صعيدي وأنت تخبل في الجلابية، قوي قولت له والله يا عم محمد ربنا يبعت لإن شاء الله".

وأوضح الفنان أحمد عبدالعزيز أنه في اليوم التالي اتصل به المخرج مجدي أبوعميرة، وأخبره أنه سيرسل له ورق مسلسل جديد، وخيره بين دور "البدري الذي قام به بالفعل، أو حاتم الذي قدمه الفنان شريف منير"، لافتا إلى أن الأول تواصل معه أكثر من مرة، حتى اطمئن أنه قرأ السيناريو.

وأشار "عبدالعزيز" إلى أن مسلسل ذئاب الجبل كان المسلسل السادس له مع مجدي أبوعميرة مؤكدًا أنه قرأ السيناريو وأعجب به حتى الحلقة السادسة، وطلب أن يقدم دور الصعيدي، وحينما قال له المخرج أنه يخشى أن يكون خائفًا من تقديمه لهذا الدور، رد عليه قائلا: "أخاف إيه يا أستاذ دي جاية لي من فوق".