إحالة السائق المتهم بدهس «طفلة الساحل» للطب الشرعي لإجراء تحليل مخدرات

قررت نيابة الساحل الجزئية إحالة سائق الميكروباص المتهم بدهس طفلة الساحل إلى الطب الشرعي لتحليل مخدرات، وكلفت النيابة الطب الشرعي بموافاتها بنتائج التقرير عقب صدوره حتى يتسني للنيابة استكمال التحقيق في الواقعة، وصرحت النيابة بدفن جثمان الطفلة، بعد أن اتهمت أسرة السائق بالسير بسرعة جنونية والتهور في القيادة الذي تسبب في مصرع الطفلة وإصابة زميلتها خلال عبورها طريق جسر البحر في الساحل.

قال المتهم في تحقيقات النيابة: «أنا كنت ماشي في طريق واخد يمين وطريق جسر البحر بيبقى زحمة على طول بسبب وجود محال تجارية وباعة الخضار والفواكهة بشكل كبير، بس فجأة لقيت الطفلة تحت عجلة العربية كانت واقفة مع صاحبتها وفجأة راحوا معديين من قدامي معرفتش أسيطر على العربية، أنا مش غلطان لو أي حد تاني مكنش قدر يعمل حاجة».

انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث وألقت القبض على السائق، وتمّ اقتياده إلى قسم شرطة الساحل، وحرر المحضر رقم 16766 الواقعة، وتوصلت النيابة إلى 3 من شهود العيان الذين أقرّوا أنَّ الطالب كان يقود سيارة ميكروباص «ترامكو» في شارع جسر البحر ودهس طفلتين فتوفيت وإحداهما وأصيبت الأخرى بإصابات بالغة، وأن المارة تمكّنوا من الإمساك بالسائق حتى وصلت الشرطة وألقت القبض عليه.

وحضرت أسرة الطفلة واتهمت السائق بالرعونة في القيادة، وأنَّ استهتاره أسهم في موت الطفلة التي كانت بصحبة زميلتها لشراء بعض الاحتياجات المنزلية لأسرتها من «السوبر ماركت» لكنها تأخرت فعندما خرجت والدتها لمعرفة أسباب التأخير وجدتها ملقاة على الأرض في الشارع وحولها عدد كبير من المارة الذين يسألون عن مكان منزل أسرتها.