الأحد.. بدء تطبيق الغرامة على مخالفي ارتداء الكمامة بالقطارات والمترو

تبدأ هيئة السكة الحديد والشركة المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق، تنفيذ تعليمات رئاسة مجلس الوزراء بفرض غرامات فورية قدرها 50 جنيهًا على المخالفين لتعليمات ارتداء الكمامات الطبية داخل المحطات والقطارات لمواجهة تفشي فيروس كورونا يوم الأحد المقبل الموافق 3 يناير 2021، مؤكّدة أنَّ عدم ارتداء أي راكب للكمامة سيعرض نفسه لدفع الغرامة بشكل فوري.

وقال المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، إنَّ الهيئة تنفذ يومياً جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، من خلال تعقيم القطارات وتطهير المحطات ومكاتب الإداريين وصرافين التذاكر، علاوة على زيادة منافذ بيع التذاكر بالمحطات الرئيسية على مستوى الجمهورية لمنع زحام الركاب أمام شبابيك التذاكر، للحد من انتشار كورونا، إضافة إلى التزام جميع العاملين المتعاملين مع الجمهور بارتداء الكمامات والقفازات الطبية داخل المحطات، لمنع تفشي الفيروس.

وأكّد «رسلان»، في تصريحات لـ«الوطن»، أنَّ حركة مسير القطارات على جميع خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحرى تسير بشكل طبيعي ومنتظم، مشيراً إلى أنَّه سيتمّ تغريم أي راكب لا يرتدي الكمامة الطبية داخل المحطات والقطارات، موضحاً أنَّه يجب على المواطنين تنفيذ التعليمات، حفاظًا على سلامتهم وأرواحهم.

وأضاف رئيس السكة الحديد، أنَّ جميع القطارات العاملة تخضع لأعمال تعقيم وتطهير بصورة دورية قبل وبعد إنتهاء ساعات التشغيل، لتوفير كل الحماية والأمن والسلامة للركاب، لافتاً إلى أنَّ هناك حالة من الانضباط داخل منظومة السكك الحديدية لتقديم جميع الخدمات المميزة لجمهور الركاب المسافرين.

ومن جهته، نوه أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي باسم شركة مترو الأنفاق، إلى أنَّ هناك حملات بجميع محطات المترو بالخطوط الثلاثة لضبط المخالفين لتعليمات ارتداء الكمامات الطبية، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، مشيراً إلى أنَّه سيتمّ فرض غرامات فورية على جميع المخالفين، لحماية الركاب من خطر الإصابة بفيروس كورونا، موضحاً أنَّ غرفة العمليات المركزية تتابع سير حركة مسير القطارات لحظة بلحظة، للتأكّد من انتظامها وعدم وجود أي معوقات تؤثر على سير القطارات.

وأوضح «عبدالهادي»، لـ«الوطن»، أنَّ الشركة تواصل عملها الجاد من خلال تعقيم وتطهير القطارات والمحطات ومنافذ بيع التذاكر ومكاتب الإداريين، للوقاية من كورونا، علاوة على التزام جميع العاملين المتعاملين مع الجمهور بارتداء الكمامات والقفازات الطبية، للحد من انتشار الفيروس، لافتاً إلى أنَّ حملات ضبط المخالفين لتعليمات ارتداء الكمامات الطبية، هدفها حماية الجميع من خطر الإصابة بفيروس كورونا، مؤكّداً أنَّ جميع القطارات العاملة بالخطوط الثلاثة للمترو تخضع لعمليات تعقيم بشكل يومي.