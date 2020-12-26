6 وظائف متاحة للمصريين في الخارج.. الراتب يصل لـ20 ألف جنيه

العمل في الخارج قد يطمح له البعض في الوقت الحالي، ورغم انتشار فيروس كروونا حول العالم، إلا أنَّ هناك بعض الشركات والجهات في الخارج في حاجة للخبرات والعمالة المصرية، وهو ما طرحه موقع «فرصنا» التابع لوزارة التضامن الاجتماعي من خلال توفير عدد من الوظائف.

الوظائف المطلوبة للعمل في الخارج

طبيب بيطري

العمل في المملكة العربية السعودية.

اسم الشركة: المعقب العربي.

مقر العمل: 15 مايو - الأزبكية - البساتين - التبين - القاهرة.

مستوى الخبرة: خبرة متوسطة.

سنين الخبرة: سنة -‎3 سنوات خبرة.

اللغة الإنجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 23 - 40 سنة.

المؤهل المطلوب: عالي.

مميزات الوظيفة: يُحتسب الوقت الإضافي - توفير سكن - توفير مواصلات - تأمينات صحية واجتماعية.

فني ألوميتال

العمل في دبي.

اسم الشركة: ضمانه للأعمال الفنية ش ذ م م.

مقر العمل: 15 مايو - الأزبكية - البساتين - التبين - القاهرة.

سنين الخبرة: سنتان خبرة على الأقل.

السن المطلوب: 20 - 35 سنة.

المؤهل المطلوب: يجيد القراءة والكتابة بلا شهادة.

عمال توصيل وتخزين وتغليف وتنضيف اغذيه

العمل في كندا.

اسم الشركة: نسائم الخير.

مقر العمل: 15 مايو - الأزبكية - البساتين - التبين - القاهرة.

سنين الخبرة: سنتان خبرة على الأقل.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: أساسيات.

السن المطلوب: 28 - 35 سنة.

المؤهل المطلوب: ثانوية فنية نظام 3 سنوات (متوسط).

مميزات الوظيفة: توفير سكن تابع للشركة - تأمينات صحية.

مدير مالي

العمل في المملكة العربية السعودية.

اسم الشركة: نسائم الخير .

مقر العمل: 15 مايو - الأزبكية - البساتين - التبين - القاهرة.

مستوى الخبرة: مدير/ مشرف.

سنين الخبرة: 3 سنوات خبرة على الأقل.

السن المطلوب: 35 - 50 سنة.

المؤهل المطلوب: عالي.

أخصائية علاج طبيعي

العمل في عمان.

اسم الشركة: المعقب العربي.

مقر العمل: 15 مايو - الأزبكية - البساتين - التبين - القاهرة.

سنين الخبرة: سنة - ‎3 سنوات خبرة.

السن المطلوب: 23 - 35 سنة.

الراتب الأساسي: 450 - 500 ريال عمان ( بما يوازي 18.202 ألف جنيه مصري - 20.225 ألف جنيه مصري)

مميزات الوظيفة: يُحتسب الوقت الإضافي - توفير سكن تابع للشركة - توفير مواصلات - تأمينات صحية واجتماعية.

محاسب/ محاسبة

العمل في دبي.

اسم الشركة: ضمانه للأعمال الفنية ش ذ م م.

مقر العمل: 15 مايو - الازبكية - البساتين - التبين - القاهرة .

سنين الخبرة: 3 -‎10 سنوات خبرة.

اللغة الإنجليزية: جيد جدًا.

السن المطلوب: 25 - 45 سنة.

المؤهل المطلوب: عالي.

الراتب الأساسي: 3000- 4000 درهم إماراتي (بما يوزاي 12.720 ألف جنيه - 16.960 ألف جنيه مصري).

مميزات الوظيفة: يُحتسب الوقت الإضافي - توفير مواصلات - تأمينات صحية.