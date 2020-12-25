وظائف بمرتبات تصل لـ10 آلاف جنيه.. لا تشترط مؤهل

فرص عمل لمن لا يمتلكون شهادة أو مؤهل بات من الأمور التي يصعب الحصول عليها كون سوق العمل يبحث دائما عن من يطورون من أنفسهم بالحصول على شهادات وخبرات، إلا أن هناك بعض المؤسسات طرحت عدد من الوظائف لا تشترط مؤهل.

وتستعرض «الوطن» في ضوء الخدمات اليومية التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة، تفاصيل أبرز الوظائف التي لا تتطلب شهادة أو مؤهل وفقا لموقع «فرصنا» التابع لوزارة التضامن الاجتماعي.

وظيفة كهربائي

اسم الشركة: اللولو هايبر ماركت.

مقر العمل: التجمع الأول - القاهرة الجديدة - مصر الجديدة - القاهرة.

مستوى الخبرة: لا يشترط.

السن المطلوب: 24 - 40 سنة.

المؤهل المطلوب: بلا شهادة.

وظيفة ميكانيكي ديزل

اسم الشركة: دياموند للاستيراد والتصدير .

مقر العمل: حدائق الأهرام - الجيزة.

سنين الخبرة: 5 سنوات خبرة على الأقل.

السن المطلوب: 24 - 45 سنة.

المؤهل المطلوب: بلا شهادة.

الراتب الأساسي: 8000 - 10000 جنيه.

مميزات الوظيفة: يُحتسب الوقت الإضافي وتوفير سكن تابع للشركة وتأمينات اجتماعية.

وظيفة غسيل سيارات

اسم الشركة: كارلوكس.

مقر العمل: القاهرة الجديدة - القاهرة.

سنين الخبرة: سنة خبرة على الأقل.

السن المطلوب: 20- 45 سنة.

المؤهل المطلوب: بلا شهادة.

وظيفة نجار

اسم الشركة: اللولو هايبر ماركت.

مقر العمل: التجمع الاول - القاهرة الجديدة - القاهرة.

سنين الخبرة: 4-‎8 سنوات خبرة.

السن المطلوب: 24- 40 سنة.

المؤهل المطلوب: بلا شهادة.

مايكروسوفت أوفيس

الراتب الأساسي: 3000 - 3500 جنيه.

وظيفة عاملة نظافة

اسم الشركة: بريمير انترناشونال.

مقر العمل: مصر الجديدة - القاهرة.

السن المطلوب: 20- 33 سنة.

المؤهل المطلوب: بلا شهادة.

الراتب الأساسي: 1500- 1800 جنيه.

وظيفة جزار سمك

اسم الشركة: اللولو هايبر ماركت.

مقر العمل: القاهرة الجديدة - القاهرة.

السن المطلوب: 18- 35 سنة.

المؤهل المطلوب: يجيد القراءة والكتابة بلا شهادة.

الحوافز الاضافية: 200 - 500 جنيه.

وظيفة فني دهان حوائط

اسم الشركة: سافانا ايجيبت.

مقر العمل: الخارجة - الوادي الجديد.

مستوي الخبرة: لا يشترط.

السن المطلوب: 25 - 50 سنة.

المؤهل المطلوب: بلا شهادة.

الراتب الأساسي: 3000 - 4500 جنيه.

وظيفة شيف عصائر

اسم الشركة: انتي فات.

مقر العمل: المعادى - القاهرة.

مستوي الخبرة: خبرة متوسطة.

سنين الخبرة: سنة-‎3 سنوات خبرة.

السن المطلوب: 21 - 35 سنة.

المؤهل المطلوب: يجيد القراءة والكتابة بلا شهادة.

الراتب الأساسي: 3000 - 4500 جنيه.

وظيفة تباع

اسم الشركة: Confidential.

مقر العمل: مدينة العبور - القاهرة.

مستوي الخبرة: لا يشترط.

السن المطلوب: 26 - 45 سنة.

المؤهل المطلوب: بلا شهادة

الراتب الأساسي: 3000 - 3300 جنيه.

وظيفة فني تركيب وتفصيل ستائر

اسم الشركة: كشمير .

مقر العمل: مدينة نصر - القاهرة.

مستوي الخبرة: لا يشترط.

السن المطلوب: 18 - 45 سنة.

المؤهل المطلوب: يجيد القراءة والكتابة بلا شهادة.