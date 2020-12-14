أشرف زكي عن صورة السجدة: هسيب لبناتي حب الناس مش فلوس

قال الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، إنه سجد على خشبة المسرح، بعدما كُرم في مهرجان المسرح العربي شكراً وامتناناً لله حيث أن رصيده في البنك هو "حب الناس"، مشيرًا إلى أنه دائما ما يقول لبناته أنه لن يترك لهم مالا بل سيترك لهم حب الناس.

وأضاف زكي خلال لقاء مع برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON"، أنه سعيد بالتفاعل الإيجابي للفنانين مع تكريمه: "الحمد لله إن ده حصل لأني دائما بصدق اللي بعمله، في واحد مرة قالي لو مطلوب مني إني ابقى نقيب مطلوب مني اتفرغ كام ساعة في اليوم؟ قلت له مش كده بس لازم تكون مهموم بالنقابة .. ممكن مارحش النقابة كمبنى لكنها تعيش بداخلي وجوايا".

وحول رحلة حلمه في صغره على سلالم معهد الفنون المسرحية، قال زكي: "حلمت أن أكون عميداً للمعهد وبالفعل حدث بالإضافة إلى رئاسة أكاديمية الفنون وزملائي متفقين من وإحنا في سنة أولى وتانية في المعهد قسمنا الأدوار وقالوا أشرف زكي عميد للمعهد".

وأرجع زكي هذا التنبؤ من قبل زملائه لمكون اهتماماته منذ البداية وهى خدمية وإدارية: "طول عمري دي اهتماماتي، أنا نجم في حتتي كرجل نقابي والناس في الشارع عارفاني كنقيب مش كممثل وبالتالي حققت نجوميتي في الحتة دي ومكنش عندي طموح أن أكون نجماً كفنان فالنشاط الخدمي أخدني من هذا الاتجاه مقارنة بزملائي فيه منهم كان يحلم يبقى مخرج مهم أو فنان ".

وكشف نقيب المهن التمثيلية عن أهم زملاء دفعته بالمعهد، قائلا: "الراحل طلعت زكريا وناصر سيف وعزة لبيب وحنان سليمان وأحمد صادق وشريف منير".