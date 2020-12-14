أشرف زكي عن سجوده خلال تكريمه: لم تكن إلا لحظة صدق

قال الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، إن لحظة سجوده خلال تكريمه بمعهد الفنون المسرحية، لم تكن إلا لحظة صدق، لافتا: "مكنتش محضرها ولا على بالي، لكن لقيت نفسي لازم أشكر ربنا على نعمته الكبيرة، المتمثلة في حب الناس".

وأضاف "زكي"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن"، من تقديم الإعلامي سيد علي، والمذاع على شاشة "الحدث اليوم"، "كانت أمي الله يرحمها، تقولي روح ربنا يحبب فيك خلقه، والحمد لله على هذا الحب الذي أشعر به من الناس".

وتابع: "أنا امتداد لنقباء عظام، عاصرتهم وعملت معهم وشرفت بهم، والحمد لله أننا أد الأمانة والرسالة، لأن ثقة الناس غالية جدا، وأنا مدرك يعني إيه الناس تثق في حد، وتحمله هذه الأمانة، فتعاملت بصدق شديد واحترام للأمانة اللي في رقبتي".

وعن رغبته في عدم الترشح مجددا لمنصب النقيب، أكد أنه سيعيد النظر في هذا الأمر، مشيرا إلى النقابة تعمل الآن على التحضير الدورة للخامسة لمهرجان النقابة، وسنكرم بها الفنان عبدالرحمن أبو زهرة، الذي اعتبره رمز كبير جدا للوسط الفني.

وصرح أنه ليس هناك ما يقال الآن عن نتائج التحقيق مع الفنان محمد رمضان، الذي تم أمس بمقر النقابة، كاشفا أن فور التوصل لنتائج التحقيق ستقوم النقابة بإعلانها في مؤتمر صحفي.

ونظم المركز الثقافى الروسي في السادسة مساء الثلاثاء الأول من ديسمبر2020، احتفالية لتكريم الفنان الدكتور أشرف زكي رئيس أكاديمية الفنون بمناسبة اليوبيل (60 عاما) بمسرح تشايكوفسكي بمقر المركز الثقافي الروسي في الدقي، بحضور قيادات وزارة الثقافة ونخبة من الفنانين والشخصيات العامة.

وتضمنت الاحتفالية عرضًا لفيلم تسجيلي قصير عن الدكتور أشرف زكي من فكرة وإعداد مي سكرية، واخراج روماني خيري، كما قام "أليكسي تيفانيان" مستشار السفارة الروسية ومدير المراكز الثقافية الروسية فى مصر بإهداء "زكي" درع المركز الثقافي الروسي، هذا إلى جانب تكريمه من شعبة المبدعين العرب بالاتحاد العام للمنتجين العرب، وملتقى المرأة العربية والأفريقية والمهجر.