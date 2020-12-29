«القوى العاملة» تعين 232 شابا بالقطاع الخاص والاستثماري في أسوان

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة أسوان 232 شاباً بشركات القطاع الخاص والاستثماري، منهم 3 شباب من ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة «كعب العمل» بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، كما بلغ المسجلين 1172 راغب عمل، فضلاً عن إسقاط 1177 بطاقة قيد لم يتقدم أصحابها لتجديدها في المواعيد المحددة.

وقال وزير القوى العاملة، في بيان صادر اليوم، إنَّ ذلك يأتي في إطار الدور المنوط بمكاتب التشغيل بالمديرية مساهمة في إيجاد فرص عمل للشباب، ومنحهم الثقة والأمل في أن البطالة مشكلة لها حل، ويتمّ ذلك بالتنسيق مع أصحاب الأعمال بالمحافظة وما يطرحونه من فرص عمل مناسبة للشباب.

تلقى وزير القوى العاملة، تقريرًا بذلك من محمد عبدالوهاب مدير المديرية في هذا الخصوص عن ما تم إنجازه خلال شهر نوفمبر الماضي، أشار فيه إلي أنه تم صرف 226 ألف جنيه لـ82 عاملاً غير منتظم، رعاية اجتماعية، و3548 جنيها رعاية صحية لـ11 عاملاً، إضافة إلى صرف منحة عيد الاضحى المبارك بواقع مليون و528 ألف و 500 جنيه، لـ3057 عاملاً من المسجلين بوحدة العمالة غير المنتظمة بالمديرية .

وأوضح أنَّ المديرية قامت في مجال التفتيش العمالي بالتفتيش على 321 منشأة (دوري نهاري) وتنظيم 13 حملة نهارية تفتيش شامل نهارية وليلية، وتنظيم ندوتين عماليتين، فضلاً عن تلقى 10 شكاوى عمالية، تمّ بحث 8 شكاوى منها، وشكوتي ما زالت تحت البحث، أما عن مجال السلامة والصحة المهنية فقد قامت بالتفتيش على 64 منشأة، وإعادة التفتيش على 56 منشأة أخرى.

وفى مجال علاقات العمل، تلقت المديرية 12 شكوى عمالية، تمّ إحالة 8 منها للمحكمة العمالية، وشكوتان لجهات أخرى، وتتبقى شكوتان مازالتا تحت البحث والدراسة.

أما في مجال التدريب المهني بوحدة التدريب المتنقلة بكفر كوم أمبو في إطار مبادرة مهنتك مستقبلك برعاية مبادرة «حياة كريمة»، تمّ الانتهاء فيها من دورتين تدريبية على مهنتي التفصيل والحياكة لـ10 إناث، والسباكة الصحية لـ6 ذكور، وجار تنفيذ 3 دورات تدريبية بمركز تدريب المحمودية بأسوان، تشمل دورة التفصيل والحياكة لـ23 متدربة، ودورة التبريد والتكييف لـ9 متدربين، ودورة إلكترونيات لـ8 متدربين.