اتحاد الجمعيات: دعم مستشفيات العزل وتوصيل أدوات تعقيم للأولى بالرعاية

قال الدكتور طلعت عبدالقوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، إنّ الجمعيات تواصل نشاطها في عقد ندوات مصغرة، وتعليق الملصقات للتوعية بأعراض فيروس كورونا المستجد وطرق علاجه.

علاج منزلى للمصابين في المنازل

وأضاف عبدالقوي، لـ«الوطن»، أنّ العمل جار بنسبة 100%، حيث تعمل الجمعيات بكامل طاقتها في القرى والأحياء الشعبية والمدن، لتوفير خدمات للمواطنين المصابين في صور علاج منزلي، وتوفير أنابيب أكسجين، وتوفير أدوات تعقيم وماسكات وأدوات نظافة، إلى جانب توفير كراتين غذائية.

دعم مستشفيات العزل بماسكات وأجهزة تنفس صناعي

ولفت إلى أنّه يتم مستشفيات العزل بالماسكات، فضلا عن الدعم المادي، وملابس أطباء وأجهزة تنفس صناعي، مؤكدا أنّهم مستمرون في دعم الأهالي، خاصة الأولى بالرعاية.

من جانبها، أكدت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أنّه جرى توزيع 6 ملايين و800 ألف أداة ومستلزمات وقاية شخصية، بتكلفة تجاوزت 65 مليون جنيه.

توزيع 1082 جهازا بـ61 مليون جنيه على المستشفيات

وأضافت وزارة التضامن، أنّه جرى توزيع 1082 جهازا على المستشفيات بتكلفة 61 مليون جنيه، بخلاف توزيع 70 جهاز تنفس صناعي، ليصل إجمالي الخدمات التي قدمتها وزارة التضامن نحو 7 ملايين خدمة موجهة للمستشفيات بتكلفة 222 مليون جنيه.

من جانبه، قال الدكتور رامي الناظر، المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري، إنّه جرى تنظيم أكثر من 5 آلاف حملة توعية بأعراض المرض وطرق الوقاية منه، مشيرا إلى أنّ عدد المستفيدين وصل إلى مليونين و64 ألف شخص.

وأوضح الناظر، لـ«الوطن»، أنّهم مستمرون في حملات تعقيم المنشآت ودور الرعاية، وجرى تقديم دعم نفسي من خلال الهاتف لأكثر من 5 آلاف و486 شخصا، وتوصيل مواد إغاثية لنحو 81 ألفا و615 شخصا.