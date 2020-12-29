محافظ كفر الشيخ: مستعدون لمواجهة أي تقلبات جوية خلال الفترة المقبلة

قال اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، إنه في إطار تطبيق الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا نعمل أيضا في اتجاهات عديدة منها التنسيق مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية لمواجهة التقلبات الجوية التي نشهدها بصفة دائمة لأننا محافظة ساحلية.

وتابع أن المراكز الشمالية في المحافظة «البرلس، بلطيم، وفوة» دائما تتعرض لأمطار من متوسطة إلى غزيرة ولكن حتى الآن الوضع مستقر لكن قابل للتقلب طبقا للخرائط والتعليمات التي تصل إلينا من الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

نور الدين: مستعدون لمواجهة التقلبات الجوية

وأضاف نور الدين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية أسماء مصطفى، في برنامج «هذا الصباح»، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أن كل الجهات، شركات المياه، والمعدات الخاصة بها، والوحدات المحلية، على استعداد تام لمواجهة تغير الطقس أو تقلبه.

وأشار إلى أن الأمطار إذا استمرت لأكثر من ربع ساعة تبدأ المعدات في التحرك للأماكن التي تم رصدها سابقا على مدار السنوات الماضية والتي يكون فيها تجمعات للمياه أو الأماكن التي لم تزود بشبكات للصرف الصحي.

وأكد أننا «قد نصل إلى قطع الكهرباء العامة في الشوارع في بعض المواقع منعا لأي تضرر للمواطنين كما أنه يتم التنسيق مع الري لخفض مناسيب المياه في بعض الأماكن لاستيعاب أي تصرفات مائية»، مشيراً إلى أن الجميع متشارك في مواجهة سوء الطقس خلال الفترات القادمة.

وتابع أننا نقوم بوضع سيناريوهات لأي شيء قد تحدث من تقلبات جوية حتي تمر بسلام.