12430 حالة اشتباه بفيروس كورونا في دمياط

قال مصدر بصحة دمياط، إن مجمل الإصابات بفيروس كورونا في المحافظة منذ بدء الجائحة بلغ 1846 إصابة، بينها 151 حالة وفاة، فيما بلغ عدد المتعافين 1639 حالة، وبلغت إصابات الفريق الطبي 272 حالة إيجابية بينها 4 وفيات لمن أجريت المسحات لهم فقط، مشيرا إلى تطبيق بروتوكول العلاج على كل من ظهرت عليه الأعراض، دون الارتباط بمسحة من عدمه.

وأضاف المصدر، في تصريحات لـ"الوطن"، اليوم، أن عدد الحالات المشتبه في إصابتها بالفيروس بين أبناء المحافظة، بلغ 12430 حالة، فيما بلغ عدد المخالطين 8094 حالة، وبلغ عدد الخاضعين للعزل المنزلي 1200 متابعا: "ما يزيد على 90% منهم كانوا مصابين بأمراض مزمنة كأمراض الجهاز التنفسي، والسرطان، وأمراض القلب والسكر والضغط والجلطات".

وأكد المصدر، أن فيروس كورونا لا يتأثر به بشدة إلا من كان مصابا بمرض مزمن، والدليل أن نسبة كبيرة من المصابين تعافوا تماما ويبلغ متوسط أعمار المتوفين، 60 عاما .

وأعلنت وزارة الصحة المصرية تخصيص 15 مستشفى في محافظة دمياط للفحص والعزل لتقديم الخدمة الطبية لمصابي كورونا (الصدر، الحميات، والعام، وكفر سعد المركزي ،التخصصي ، جراحات اليوم الواحد بمدينة رأس البر ، الهلال ،فارسكور المركزي ، ميت أبو غالب المركزي ،عزبة البرج المركزي،السرو ،الزرقا المركزي ، كفر البطيخ المركزي و الروضة المركزي و مستشفى رأس البر المركزي ) .

وقام الدكتور السيد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة بزيارة مستشفيات (الصدر و الحميات و كفر سعد و كفر البطيخ و ميت أبو غالب بدمياط) لمتابعة انضباط الفريق الطبى بالمستشفى ومدى توافر المستلزمات الطبيه والأكسجين للمرضى، وأكد أثناء الزيارة على تطبيق البروتوكول العلاجي لمواجهة كوفيد ١٩ وكذلك العناية بالمرضى وحسن معاملتهم .