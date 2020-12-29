توقف تصوير فيلم «كيرة والجن» بسبب انشغال أبطاله بمسلسلات رمضان

توقف تصوير فيلم «كيرة والجن» للمخرج مروان حامد لعدة أسباب، لاغم أنه تم تصوير حوالي 80% من المشاهد المكتوبة في العديد من المشاهد الخارجية في القاهرة.

وكان من المقرر أن يودع أبطال العمل البلاتوه مطلع شهر ديسمبر المقبل، ويدخل الفيلم مراحل المونتاج استعدادًا للعرض في السينمات، إلى أن العمل توقف لعدة أسباب منها انشغال الفنان كريم عبد العزيز بتصوير أحداث مسلسل «الاختيار» الجزء الثاني، والمقرر عرضه في رمضان 2020، ويتناول العمل فصل جديد من فصول بطولات الجيش المصري، من إخراج بيتر ميمي، وتأليف هاني سرحان .

أما السبب الثاني هو انشغال الفنان أحمد عز بتصوير مسلسل هجمة مرتدة، ويتناول المسلسل أحد ملفات المخابرات المصرية، وهو من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد علاء الديب.

ومن المقرر أن يعود أبطال الفيلم لتصويره بعد عيد الفطر المبارك.

«كيرة والجن» يرصد الفيلم حالة الغليان التي كانت يموج بها الشارع المصري بالتزامن مع اندلاع ثورة 1919، وهو الحدث الكبير الذي يوحد مصائر أحمد عبدالحي كيرة وعبدالقادر الجن ليشتركا في النضال ضد المحتل اﻹنجليزي.

وتقع «هند» في غرام وحب كيرة والذي يجسده الفنان كريم عبدالعزيز، وسيجمع بينهما العديد من المغامرات الرومانسية.

ويسجل هذا الفيلم التعاون الخامس بين أحمد مراد ومروان حامد بعد أفلام «الفيل اﻷزرق، اﻷصليين، تراب الماس، الفيل اﻷزرق 2»، وثالث فيلم مقتبس للسينما عن رواية ﻷحمد مراد بعد «الفيل اﻷزرق، تراب الماس».

فيلم «كيرة والجن» مأخوذ عن رواية 1919 للمؤلف أحمد مراد، الذى كتب السيناريو والحوار، وإخراج مروان حامد وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك فى بطولته هند صبرى، سيد رجب، أحمد مالك، على قاسم، محمد عبدالعظيم، عارفة عبدالرسول، تامر نبيل.