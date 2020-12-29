4 مناطق تشهد طقس شديد البرودة ليلا في رأس السنة.. أبرزها القاهرة

يهتم المواطنون بمعرفة توقعات الطقس يوم الخميس الموافق 31 ديسمبر لرغبتهم في الخروج احتفالا بالعام الميلادي الجديد 2021، وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية التوقعات الخاصة بحالة الطقس ليلة رأس السنة التي توافق يوم الخميس بمناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد وجنوب الصعيد على النحو التالي:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يكون طقس الخميس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا، مع وجود شبورة مائية كثيفة صباحا على القاهرة الكبرى، والوجه البحري، معتدل نهارا بارد ليلا، مع وجود شبورة مائية كثيفة صباحا على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية، دافئ نهارا بارد ليلا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا شمال الصعيد، دافئ نهارا شديد البرودة ليلا جنوب الصعيد، ووفق بيان الهيئة لا توجد توقعات من خبراء الأرصاد بسقوط الأمطار.

مناطق شديدة البرودة ليلة رأس السنة

وبذلك تكون المناطق التي تشهد طقس شديد البرودة ليلا، هي القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال صعيد وجنوب الصعيد.

درجات الحرارة المتوقعة الخميس الموافق 31 ديسمبر

على أن تكون درجات الحرارة المتوقعة الخميس الموافق 31 ديسمبر على النحو التالي:

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 11.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 11 .

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 13.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 12.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 15.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 08.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 11.