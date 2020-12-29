«3 في مهمة فاشلة».. تفاصيل سقوط عصابة التليفزيونات بعد سرقة أول شاشة

«3 في مهمة لسرقة شاشة تليفزيون»، الجملة ليست اسما لفيلم سينمائي، لكنها تفاصيل جريمة سرقة، وقعت أحداثها في مدينة الشروق بمديرية أمن القاهرة، حيث اجتمع الأصدقاء الثلاثة على مقهى شعبي، قرب عمارات تحت الأنشاء بالمدينة، وتبادلوا حديثا مطولا بينهم، عن أسهل طرق الحصول على المال، فقادهم شيطانهم إلى تكوين تشكيل عصابي لسرقة الشقق السكنية، وتحديدا الأجهزة الإلكترونية.

الجريمة الأولى والأخيرة

خطط الأشقياء الثلاثة، لتنفيذ أول جريمة سرقة، وتسلقوا سور عمارة مكونة من 4 طوابق، وتمكنوا من دخول إحدى الشقق بكسر الباب، واستولوا على «شاشة تليفزيون»، وتركوا كمية من الذهب والمشغولات، بحجة أن المباحث تستطيع القبض عليهم بسهولة عند التصرف في الذهب، على عكس شاشة التليفزيون، التي لا يهتم أصحابها بالبحث عنها.

ألقي القبض على المتهمين بالصدفة، في كمين أمني، وبمناقشتهم اعترفوا بتفاصيل الواقعة، وتحرر محضر، وأحيل الثلاثة، إلى النيابة العامة، التى قررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

بلاغ وتحريات واتهام

تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارا من رئيس مباحث الشروق، يفيد بأنه أثناء وجود قوة أمنية تابعة للقسم، لتأدية عملها، ولضبط الخارجين عن القانون، ألقي القبض على 3 أصدقاء، بحوزتهم شاشة تليفزيون، تبين أنهم تمكنوا من سرقة موظف، مقيم بدائرة القسم.

كشفت التحريات أن المصادفة هي من أوقعت المتهمين فى قبضة رجال المباحث، وبمناقشتهم قرروا أنهم من إحدى محافظات الوجه القبلي، وقبل القبض عليهم اتفقوا على تكوين تشكيل عصابي، بقصد سرقة الأجهزة الإلكترونية من الشقق، وإعادة بيعها.

ودلت التحريات، بأن الجناة تمكنوا من الدخول إلى العمارة محل الحادث، وقاموا بكسر باب الشقة بـ«عتلة حديدية»، واستولوا على التليفزيون، وتم استدعاء صاحب الشقة وإبلاغه بالواقعة.

واتهم صاحب الشقة، الجناة بسرقتها، فواجهه أحدهما: «إحنا مسرقناش الدهب اللي عندك، وسرقنا تليفزيون علشان الحكومة متمسكناش، طيب سامحنا»، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.