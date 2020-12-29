قرار وزاري بإصدار لائحة لمراكز التوجيه والإرشاد النفسي للأطفال

أصدَرت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، القرار رقم 512 لسنة 2020، بشأن اللائحة النموذجية المنظمة للعمل بمراكز التصنيف والتوجيه والإرشاد النفسي وإعادة دمج الأطفال.

وتضمن القرار، أنَّ يعمل في شأن اللائحة النموذجية المنظمة للعمل بمراكز التصنيف والتوجيه والإرشاد النفسي وإعادة دمج الأطفال، وتعمل مراكز التصنيف والتوجيه والإرشاد النفسي وإعادة دمج الأطفال «القائمة حاليًا» على تحقيق أهداف هذه المراكز والتعامل مع فئات الأطفال المستفيدين من خدماتها، والتي تحددها الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية بما يتوافق مع الإمكانات الموجودة بها، لحين توفيق أوضاعها، بما يمكنها من تحقيق كل الأهداف والتعامل مع جميع فئات الأطفال.

كما تلتزم المراكز بتوفيق أوضاعها خلال سنة من تاريخ العمل باللائحة، ويخصص عدد من مؤسسات الرعاية الاجتماعية «الحكومية» على مستوى الجمهورية، بغرض تحويلها لمراكز للتصنيف والتوجيه والإرشاد النفسي وإعادة دمج الأطفال.

ونشرت الجريدة الرسمية، اليوم، القرار، للاطلاع عليه اضغط هنا.