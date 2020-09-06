النشرة النقابية: "الإعلاميين" توفر مسحات كورونا.. و3 شروط لإنشاء نقابة

تقدم "الوطن" صباح كل يوم، "نشرة خدمات نقابية"، وهي خدمة جديدة للقراء، تستعرض يوميا موجزا بأهم الخدمات التي توفرها النقابات لأعضائها، وإرشادات للحصول على الحقوق النقابية المختلفة.. مزيد من التفاصيل في السطور التالية:

"الإعلاميين": مسحات كورونا للأعضاء وأسرهم بالمنازل.. تعرف على الأسعار

أعلن الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين، تعاقد النقابة مع عيادات ومعامل "سبيد"، لإجراء مسحة فيروس كورونا لأعضاء النقابة بـ1700جنيه بدلًا من 2800 جنيه، إضافة إلى تقديم خصم بنحو 60% على كافة التحاليل الأخرى، موضحًا أن هناك خصما على العيادات الخاصة بجميع التخصصات الطبية يصل إلى 20٪، مؤكدا أنه جاري تعاقد النقابة لأول مرة مع شركة "برادايس فور هيلز".

وتابع: تعد هذه الخدمة الأولى من نوعها، وهي خدمة طبية تقدم للزملاء في منازلهم، لتوفير أفضل وسائل الرعاية الصحية في كافة التخصصات، من خلال زيارات كل الاستشاريين والأخصائيين من كافة الأطباء المتخصصين للمنازل، مع إمكانية التواصل تليفونيًا لتقديم رعاية تمريضية على أعلى مستوى على مدار الساعة.

وأضاف "سعدة"، أن التعامل مع هذه المؤسسات الطبية والعلاجية يتم كما هو معهود على النقابة دائما بطريقة ميسرة بعيدًا عن البيروقراطية، على أن يتوجه العضو مباشرة إلى هذه الأماكن ببطاقة العضوية فقط، دون خطاب تحويل من الطبيب أو أي إجراءات تعاقدية أخرى، لافتا إلى أن التعاقد يشمل العضو والزوج والزوجة والأبناء والأب والأم للزوجين، وبدون أي رسوم للاشتراك الطبي.

كيف تنشيء نقابة عمالية؟ 3 خطوات.. تعرف عليها

بعد التعديلات التي أدخلتها الحكومة على قانون التنظيمات النقابية رقم 213 لسنة 217، أجاز القانون تشكيل اللجان النقابية والنقابات العامة والاتحادات العمالية كالآتي:

- تتكون اللجنة النقابية للمنشأة مما لا يقل عن 50 عاملاً منضما لها، وكذا العاملين من ذوي المهن والحرف، فى تكوين لجنة نقابية مهنية عمالية على مستوى المدينة أو المحافظة لا يقل عدد أعضائها عن 50 عاملا، وذلك بالاشتراك مع غيرهم من العاملين المشتغلين في مجموعات مهنية أو حرفية، أو صناعات مماثلة، أو مرتبطة ببعضها، أو مشتركة فى إنتاج واحد.

- نص التعديل على أن يكون إنشاء النقابة العامة من عدد لا يقل عن 10 لجان نقابية تضم في عضويتها 15 ألف عامل على الأقل.

- يكون إنشاء الاتحاد النقابي العمالى من عدد لا يقل عن 7 نقابات عامة تضم في عضويتها 150 ألف عامل على الأقل.