12 شرطا و10 مستندات للحصول على عضوية نقابة الإعلاميين.. تعرف عليها

نص قانون نقابة الإعلاميين، على أنه لا تجوز مزاولة النشاط الإعلامي في إحدى الوسائل الإعلامية إلا بالحصول على عضوية النقابة أو بتصريح مؤقت بذلك وفقًا لأحكام هذا القانون.

وتستعرض "الوطن" شروط القيد لنقابة الإعلاميين والأوراق المطلوبة لذلك على النحو التالي:-

1- أن يكون مصريًا.

2- أن يكون متمتعًا بالأهلية الكاملة.

3- أن يكون حاصلًا على مؤهل عال.

4- أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة.

5- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية.

6- ألا يكون قد سبقت إدانته لارتكابه إحدى الجرائم ما لم تنقض خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم.

7- يتعين على المتقدم أن يمارس نشاطَا إعلاميًا وفقًا للتعريف الوارد بالقانون في إحدى الشعب الخمس التالية "تقديم البرامج – الإخراج – الإعداد – التحرير – المراسلة" على أن يكون عمله الإعلامي مهنته الوحيدة.

8- رابطة قانونية طبقًا لنصوص القانون "عقد برقم تأميني".

9- المتقدم لطلب العضوية ولم يمض سنتين في إحدى التخصصات الخمسة سابقة الذكر، يقيد بجدول الأعضاء تحت التمرين "وفقًا لنصوص القانون".

10- إقرار بمسؤولية المتقدم لطلب العضوية يقيد صحة المستندات المقدمة منه ومسؤوليته عنها.

11- إقرار العضو الالتزام بميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني.

12- أداء القسم المهني للنقابة أمام لجنة القيد.

أما الأوراق المطلوبة للقيد بجداول نقابة الإعلاميين فتشمل:

1- بطاقة الرقم القومي – جواز السفر.

2- شهادة أداء الخدمة العسكرية – الخدمة العامة (صورة طبق الأصل).

3- المؤهل الدراسي العالي "انتظام – انتساب" (صورة طبق الأصل).

4- استمارة طلب العضوية ملصق عليها طابع دمغة النقابة بقيمة 20 جنيه.

5- بيان حالة معتمد من الوسيلة الإعلامية التي يعمل بها المتقدم "للإعلام الرسمي والخاص" والسيرة الوظيفية لخمس سنوات سابقة.

6- عقد ورقم تأميني مثبت التاريخ "للإعلام الخاص".

7- صحيفة الحالة الجنائية.

8- مادة أرشيفية سابقة بأعمال المتقدم.

9- أربع صور ضوئية حديثة بخلفية بيضاء.

10- أصل شهادة الميلاد.