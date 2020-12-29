ضبط 6 أطنان أحجار ذهب محملة على سيارتين بالبحر الأحمر

ضبطت الأجهزة الأمنية بالبحر الأحمر 6 أطنان أحجار يشتبه فى إحتوائها على خام الذهب في حيازة 11 شخصًا محملة على سيارتين بطريق مرسى علم ادفو، وتمكن قائد إحدى السيارتين من الهرب، وتكثف الأجهزة الأمنية الجهود لسرعة القبض عليه وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن البحر الأحمر، إخطارًا من اللواء خالد عبد الهادي، مدير مباحث البحر الأحمر، بتمكن قوة أمنية تابعة لقسم شرطة مرسى علم بمديرية أمن البحر الأحمر من ضبط (عدد 2 سيارة نقل) مُحمل عليها كمية من الأحجار التى يشتبه فى إحتوائها على خام الذهب حمولتها 6 أطنان، وعدد 3 جراكن سولار وبنزين، بالإضافة إلى بعض المعدات التى تستخدم فى التنقيب عن خام الذهب، وذلك أثناء سيرهما بطريق مرسى علم/إدفو بحوزة 11 شخص من بينهم 8 أشخاص يحملون جنسية إحدى الدول العربية، وتمكن قائد إحدى السيارتين من الهروب .

وبمواجهتهم إعترفوا بقيامهم بالتنقيب غير المشروع عن خام الذهب ، وأن الكمية بحوزتهم ناتج التنقيب فتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجارى ضبط المتهم الهارب.