القبض على عاطل نصب على أصحاب شركات بالوادي الجديد: «عمل نفسه ضابط»

كشفت وزارة الداخلية، ملابسات ما تبلغ لكلٍ من مركزي شرطة إدفو بمديرية أمن أسوان، الداخلة، بمديرية أمن الوادي الجديد من مديرى مكتبي بريد كائنان بدائرة المركزين، بتلقيهما اتصالًا هاتفيًا من شخص ادعى كونه ضابط شرطة، وطلب منهما تحويل حوالات بريدية لأحد الأشخاص نظراً لانشغاله بالعمل، فأرسل أحدهما حوالات مالية وتمّ استلامهم من مكتبي بريد كائنان بنطاق مديرية أمن الجيزة.

المتهم يعترف بتهديد أصحاب الشركات بحوادث وهيمة: ابعت حوالة بريدية ومش هعملك محضر

وتمّ تشكيل فريق بحث جنائي، أسفرت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (عاطل - له معلومات جنائية - مقيم بمحافظة الجيزة).

عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً مع قطاع الأمن العام وبمُشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة أمكّن ضبطه وعثر بحوزته على (مبلغ مالي – 3 هواتف محمولة – 6 شرائح لخطوط محمولة).

وبمواجهته بما توصلت إليه التحريات، اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المُشار إليه بإسلوب انتحال صفة ضابط شرطة باستخدام المضبوطات حيازته، وبتطوير مناقشته اعترف بارتكابه 8 وقائع أخرى بأسلوب التقاط الأرقام التليفونية المدونة على سيارات النقل والأجرة «تابعة لشركات خاصة ومواطنين» في أثناء سيرها بالطرق العامة والاتصال بماليكها والادعاء بكونه ضابط شرطة واصطدام سياراتهم بسيارة أخرى، وطلبه منهم تحويل مبالغ مالية نظير إصلاح التلفيات وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية.

كما أمكّن الاستدلال على 8 أشخاص مجني عليهم في تلك الوقائع، وتبين قيامهم بتحويل 12 حوالة بريدية مبالغ مالية، للمتهم المذكور من عدة مكاتب بريدية بمحافظات مختلفة.