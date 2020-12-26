ضبط 3 بتهمة النصب على المواطنين بحجة الاستثمار والسفر للخارج

ضبطت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بعد تحريات فرع الإدارة بالقناة وسيناء، مدير شركة دون ترخيص لإلحاق العمالة المصرية بالخارج، مقيم بالإسماعيلية، لممارسته نشاطاً احتيالياً في النصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للعمل بالخارج والاستيلاء على أموالهم عقب إعلانه على صفحات الإنترنت زاعماً توفير فرص عمل لهم بمهن مختلفة ومرتبات مجزية.

وعقب تقنين الإجراءات أمكّن ضبطه بمقر الشركة وبحوزته كمية من المستندات (جوازات السفر - طلبات عمل بالخارج - كمية من الدعاية والإعلانات باسم الشركة – جهاز كمبيوتر بفحصه تبين أنه محمل عليه العديد من المستندات المعدة للتزوير - هاتف محمول يحوى على محادثات على أحد التطبيقات تدل على نشاطه الإجرامي).

وبمواجهته أقرّ بارتكابه الواقعة، وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كذلك تمّ ضبط شخص مقيم بمحافظة الدقهلية بتهمة النصب والاحتيا على راغبي السفر بالخارج والاستيلاء على أموالهم زاعماً توفير فرص عمل لهم بمهن مختلفة ومرتبات مجزية.

واستولى المتهم على مبلغ مالي من أحد الأشخاص، مقيم بالدقهلية بزعم تسفير نجلته للعمل بإحدى الدول العربية بمرتب مجزي، وعدم وفائه بذلك ورفضه رد المبلغ المالى المستولى عليه.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وعثر بحوزته (كمية من المستندات عبارة عن جوازات السفر، عقود عمل بالخارج - شهادات خبرة - هاتف محمول يحوي محادثات على أحد التطبيقات تدل على نشاطه الإجرامي)، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

كما تمّ ضبط أحد المواطنين، مقيم بمحافظة الشرقية، بقيام أحد الأشخاص بتلقي مبالغ مالية منه بقصد توظيفها واستثمارها له بالمخالفة للقانون.

أكّدت تحريات فرع الإدارة بمنطقة القناة وسيناء صحة البلاغ، وتورط مالك ومدير إحدى الشركات – له معلومات جنائية - مقيم بمحافظة الإسماعيلية في ممارسة نشاط إجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبي استثمار أموالهم وتحقيق الثراء السريع والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها وتوظيفها لهم فى مجال عمل الشركة مقابل أرباح مجزية، وتمكن من خلال ذلك من الحصول على مبالغ مالية من الشاكي مقابل حصوله على أرباح شهرية إلا أنه توقف عن السداد ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة للقـانون.

عقب تقنين الإجراءات أمكّن ضبطه، وبمواجهته أقرّ بارتكابه للواقعة على النحو المشار إليه، وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.