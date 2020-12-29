مبادرة شبابية لتوفير أسطوانات الأكسجين للمعزولين منزليا بكفر الشيخ

في الأزمات يظهر معدن العشب المصري الأصيل، ومع تزايد الإصابات بفيروس كورونا المستجد تزامناً مع دخول الموجة الثانية من الفيروس، دًشن مواطنون بمحافظة كفر الشيخ، الكثير من المبادرات الخيرية والمجانية لمساعدة مرضى الفيروس اللعين، فضلاً عن مساعدة أبطال الجيش الأبيض في أداء مهامهم، خصوصاً عقب تزايد الإصابات بين الطواقم الطبية.

« توفير أسطوانات الأكسجين مجاناً ولوجه الله»، تلك كان عنوان المبادرة التي أطلقها نحو 12 شاباً من أبناء مركز ومدينة كفر الشيخ، لمساعدة مرضى الفيروس المعزولين منزلياً، حيث نشر الشباب منشوراً على مواقع التواصل الاجتماعي« فيس بوك»، مصحوباً بأرقام هواتفهم، وذلك لتوفير إسطوانات الاكسجين مجاناً للمرضى، وخاصة عقب تصريح وزارة الصحة، بتزايد استهلاك الأكسجين الذي وصل لنصف مليون لتر يومياً.

« حبينا نعمل حاجة لمساعد المرضى، فلقينا أن المستشفيات بتشتكي من نقص إسطوانات الأكسجين، فضلاً عن أن المرضى المعزولين منزلياً والذين يحتاجون للأكسجين، لايجدونه، فاتفقنا كممثلي بعض الجمعيات الخيرية على شراء بعض الأنابيب والمولدات لدعم المرضى في هذه الجائحة»، بهذه العبارات لخص علاء مرزوق وإبراهيم العطار، شابين يشاركان في المبادرة، الهدف منها.

« إذا مرضت فهو يشفين»، هذه الآية استشهد بها الشباب المتطوع لتوفير إسطوانات الأكسجين لمرض فيروس كورونا، حسبما يؤكد إبراهيم العطار ومسؤولوا الجمعيات الخيرية،« الناس مش عارفة تجيب الأكسجين وفي مرضى كتير بيموتوا في البيت بسبب عدم توفر الإسطوانات، والدولة كفاية عليها علاج المصابين في المستشفيات، والمخالطين المعزولين، قولنا لازم نساعد البلد لأن ده واجبنا تجاه اهالينا، فبنحاول نخفف عنهم الأعباء المادية خاصة ان علاج كورونا مكلف».

ويشارك في المبادرة كل من،«إبراهيم العطار، وخالد محمد ، ومؤسسة إنسان، من مدينة كفرالشيخ، علاء مرزوق، من منطقة ميت علوان، جمعية رسائل الخير، بمنطقة القنطرة البيضاء، عبدالحكيم عامر، بمنطقة سخا، جبريل غلوش، من شنو، حسن صبري، جمعيه شباب الخير بأبوطبل، إسماعيل فايد، من الجمعيه الشرعيه بأبوطبل، والدكتور محمد حماد، من الحمراوى، والدكتور عبدالله البرعي ، من القرضا، وابراهيم الشافعي، من عزبة يونس».