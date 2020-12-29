فض سوق عشوائي بقرية "أبوحمر" في الغربية

أعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، استمرار أعمال لجان المتابعة الميدانية المنتشرة بمداخل ومواقف مدينة الزقازيق والمشكلة بالتعاون مع إدارتي المرور والمواقف لمتابعة تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية بمواقف سيارات الأجرة، مشيراً إلى ضبط 108 سيارة مخالفة ما بين ميكروباص أجرة ورحلات وتاكسي عداد وسرفيس بمدينة الزقازيق، اليوم، وتغريم سائقيها لعدم إلتزامهم بإرتداء الكمامة الواقية تنفيذاً للقرار الصادر في هذا الشأن.

وشدد المحافظ على مديرالإدارة العامة للمواقف بإلزام أصحاب السيارات بتعقيم سياراتهم وعدم السماح بتسييرها إلا بعد التأكد من إرتداء السائق والركاب الكمامة الواقية، وذلك حرصاً علي صحة وسلامه المواطنين وتنفيذا للإجراءات الإحترازية والوقائية التي إتخذتها الدولة لمواجهة الفيروس والحد من انتشاره.

وقال عبده سالم مدير إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام إنه بالإشتراك مع إدارة المرور والإدارة العامة للمواقف تم تشكيل 5 مجموعات عمل لرصد السائقين المخالفين وغير الملتزمين بإرتداء الكمامه الواقيه بمواقف ومداخل مدينة الزقازيق وذلك علي النحو التالي ..بميداني الزراعة والتحرير وأمام مواقف (المنصورة - الأحرار- ميت غمر)، أسفرت عن ضبط 108 سيارة مخالفة وتم تفعيل قرار المحافظ رقم 5770 لسنه 2020 بتحصيل غرامة لاتقل عن 100 جنيه ولا تزيد عن 5000 جنيه من السائقين المخالفين.

من جهة أخرى، أعلن مجلس مدينة بسيون بمحافظة الغربية، عن فض سوق عشوائي بقرية أبوحمر(كوبري البحر) تنفيذا لتعليمات الوزراء بمنع التجمعات للوقايه من عدوى فيروس كورونا .

جاء ذلك بناءًا علي تعليمات منى صالح، رئيس مركز ومدينة بسيون، بالتنسيق مع أعضاء لجنة من الوحدة المحلية برئاسة رئيس الوحدة من الساعة الخامسة فجرا، للوقاية من فيروس كورونا واتخاذ الاجراءات الاحترازيه اللازمة.