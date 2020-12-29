فيديو.. حكيم لـ«عدوية»: «أنت الأستاذ واحنا بنتعلم منك وبناخد الدرس»

زار الفنان حكيم، المطرب الشعبي الفنان أحمد عدوية، للاطمئنان على حالته الصحية خلال هذه الفترة، حسب ما أعلن عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي.

وكتب الفنان حكيم، عبر حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، موجهًا رسالة للفنان عدوية، قائلًا: «أستاذي اللي لسه بتعلم منه لحد النهاردة، اتشرفت بوجودي معاه واطمنت عليه».

واستطرد: «هيفضل عدوية، قيمة و قامة كبيرة في الفن الشعبي وأنا كنت قاعد جنبه باخد الدرس ربنا يديك الصحة ويطولنا في عمرك يا أحسن فنان في الدنيا».

ونشر الفنان حكيم، عبر حسابه بـ «انستجرام»، فيديو يجمعه والفنان عدوية، وغناءهما سويًا مقطع من أغنية «ياواد يابنج» والتي قام بتلحينها الموسيقار بليغ حمدي.

وخلال الأيام الماضية تصدر الفنان أحمد عدوية، محركات البحث بعد حلوله ضيفًا عدوية وزوجته «نوسة» على أحد البرامج الفنية، التي تناولت مسيرته الفنية والأزمات التي واجهته، وتأكيد زوجته أن هناك العديد من الفنانين الذين حاولوا تقليد زوجها في طريقة الغناء ولكنهم فشلوا فى ذلك باستثناء نجله محمد الذي منحه الله نفس طبقة صوته.

ويعمل الفنان أحمد عدوية، على تجهيز أكثر من أغنية لتقديمها لجمهوره خلال الفترة المقبلة، بعد اختفاء أكثر من 3 سنوات منذ طرح ألبوم «المتسلطن»، حسب تصريحات زوجته لـ«الوطن» وقولها «أحمد عدوية هو الأستاذ، ومفيش حد يقدر يملى مكانه فى الساحة الغنائية، ولذلك هو يعي جيدًا أهمية تقديمه دومًا لأعمال جديدة».

وأشارت إلى أن «عدوية يدرس حاليًا تقديم أكثر من أغنية ليقدمهم لجمهوره خلال الفترة المقبلة، وهو دوما ما يعقد جلسات عمل مطولة مع نجله محمد حتى تخرج تلك الأغنيات فى أحسن صورة، ولأستاذ يحب دومًا التأني فى اختياراته، لأنه لديه تاريخ كبير وطويل، وأي عمل ضعيف سيحسب عليه، ولذلك يجلس أحيانا أكثر من 3 سنوات كاملة من أجل اختيار أغنية واحدة».