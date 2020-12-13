موزع "الناس الرايقة": رفضتها ميس حمدان.. ورامي عياش اقترح مشاركة عدوية

عادة ما يكون للأغنيات العديد من المواقف الطريفة أما أن يكون وراءها حكاية أو يكون اعتذر عنها أحد المطربين وغناها آخر، ومن ضمن هذه الأغنيات أغنية "الناس الرايقة" التي غناها أحمد عدوية ورامي عياش وإستطاعت الأغنية أن تحقق نجاح كبير حتى الآن بالرغم من مرور عليها ما يقارب الــ10 سنوات.

وكشف موزع الأغنية "أحمد عادل" عن تفاصيلها لـ"الوطن"، قائلًا إن الأغنية عرضت على عدد كبير من المطربين ولم تكتمل المشاريع، لافتًا إلى أنها كانت معروضة على ميس حمدان من أجل غنائها في فيلم من أفلام تامر حسني واعتذرت عنها.

وأضاف أنها عرضت على أكثر من مطرب أخر رفضها، وعندما ذهبت إلى رامي عياش اقترح أن يغنيها نجم كبير كعدوية معه وبدأ العمل على المشروع حتى حققت نجاحا كبيرا وكانت بداية حقيقية لرامي عياش بمصر.

وعلق الفنان رامي عياش، مؤخرا، على نجاح المسلسل السوري اللبناني "الهيبة" والذي يقوم ببطولته الفنان تيم الحسن على مدار 4 مواسم متتالية.

وكتب رامي عياش عبر حسابه الرسمي بموقع التغريدات القصيرة "تويتر":"بسمع بكل الوطن العربي عن نجاح الهيبة، وللأسف ما قدرت تابعو.والكل عم يحكوا أنه بعض الممثلين الذكور يصبحون هزيلين في التمثيل امام تيم حسن، وأحيانا غير مرئيين..وقديش بعدها مطبوعة نادين نجيم بعقول الناس.فخور بهذا الانتاج اللبناني الصبّاحي العالمي.مبروك".

وشارك الفنان رامي عياش مؤخرا جمهوره ومعجبيه عبر حسابه الرسمي على تطبيق "تيك توك"، مقطع فيديو جديد، ظهرت فيه زوجته وهي ترقص وتتمايل على أنغام أغنيته الجديد "دقي يا مزيكا"، وسرعان ما لاقى الفيديو تفاعلا كبيرا بين المستخدمين على منصات السوشيال ميديا.

وطرح عياش كليب أغنية "دقي يا مزيكا" التى صورها في مدينة الجونة لتكون الأغنية الرسمية لمهرجان الجونة في دورته الرابعة، والأغنية تم تصويرها تحت قيادة المخرجة مريم الباجورها وظهر فى الكليب عدد كبير من الفنانين الذين تواجدوا فى الجونة للمشاركة في فعاليات المهرجان.