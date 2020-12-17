هاني شنودة: رفضت التعاون مع أم كلثوم.. ولحنت لـ«عدوية ونجاة»

قال الموسيقار هاني شنودة، إنه رفض العمل مع كوكب الشرق أم كلثوم، خاصة أنه كان الوحيد الذي لديه آلة الأورج، مع الفنان الراحل عزت أبو عوف، لافتا إلى أنه كان سيلعب المقدمة فقط، وسيبقى بقية فترات الحفلات دون عمل، وهو ما جعله لا يقبل العمل معها، وشدد في الوقت ذاته، على أهمية أن يحترم الموسيقيون بعضهم، وأنه يأتي ببعض أعماله من أعماق الريف تعطي درس وتوعية، وهو ليس معتمدًا على الغرب.

إيمان يونس ويحيى خليل أبرز نجوم «فرقة المصريين»

وأضاف الموسيقار هاني شنودة، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج «رأي عام»، المذاع على فضائية "TeN"، أن «فرقة المصريين» مكونة من تحسين يلمظ، هاني الأزهري، إيمان يونس، ممدوح قاسم، يحيى خليل، ومنى عزيز، مشيرًا إلى أنها تذكره بكل شيء رائع حدث له في حياته.

وأشار إلى أنه تعاون مع عدد كثير من نجوم الفن، مثل المطرب الشعبي الكبير أحمد عدوية، الفنانة نجاة الصغيرة، محمد ثروت، علي الحجار، محمد الحلو، ولبلبة، مشددًا على أنه دائما ما يقدم أشياء متفردة، لكي لا يشعر بالملل، وأنه يرى بريقًا معينًا في المطرب الذي يتمنى أن يصبح نجما.

قلت لعمرو دياب إنه عنده مشكلتين

وأردف: «قلت لعمرو دياب، إن عنده مشكلتين في بدايته، الأولى إنه كان مقيم في بورسعيد، والثانية أنه كان يتحدث اللهجة البورسعيدية، وخاصة أنه لمح في عينيه الإصرار على النجاح، فقد جاء إلى القاهرة على طريقة أكون أو لا أكون».

وأردف: «واحد من المسخناتية قال لي إن عمرو دياب ساب المعهد وراح يلعب الكرة، فرحت هناك إلى هناك حينها، ولما سألته قالي إنه بيعمل عمرو دياب، وأقول إن من يقود الشباب إلى لعب الرياضة أفضل من الذي يقودهم إلى شيء غير جيد».