قارن قبل الشراء بين «سيات توليدو وهيونداي إلنترا إتش دي»

دائما ما يبحث عشاق السيارات عن السرعة والراحة والإمكانيات، في ظل المنافسة بين الكثير من مصنعيها حول العالم، وتأتي كل عام المقارنات بين العديد من الطرازات والعلامات التجارية الرائدة في العالم.

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية، مقارنة بين سيارتين، من فئة السيارات الاقتصادية في السوق المصرية، وجرى الكشف عن الجيل الجديد منهما مؤخرا، وهما «سيات توليدو» و«هيونداي إلنترا إتش دي».

مواصفات هيونداي إلنترا إتش دي

تنتمي السيارة للشركة الكورية العريقة التي تحظى بمكانة مرموقة في السوق المصري، كما تحتل نسب مبيعات قوية في السوق، وتحتوي على:

- محرك بسعة 1600 سي سي.

- قوة حصان ميكانيكي 121.

- أقصى سرعة لها 182 كيلو مترا في الساعة.

- تستغرق وصولا لأعلى سرعة 100 كيلو مترا/ 11.3 ثانية.

- بها ناقل حركة أوتوماتيك، مزود بـ4 سرعات.

- وتستهلك لقطع مسافة 100 كيلو مترا/ 6.6 لتر من الوقود.

- بلد المنشأ للسيارة كوريا، وتأتي بعدة فئات في السوق المصري، وأسعارها به كالآتي:

- الفئة الأولى: 234.900 جنيه.

- الفئة الثانية: 241.900 جنيه.

- الفئة الثالثة: 247.900 جنيه.

- الفئة الرابعة: 254.900 جنيه.

- الفئة الخامسة: 262.900 جنيه.

سيات توليدو

- تحتوي السيارة على محرك بسعة 1600 سي سي

- قوة حصان ميكانيكي 110.

- تبلغ أقصى سرعة للسيارة 191 كيلو متر في الساعة.

- تستغرق السيارة وصولاً لأعلى سرعة لـ100 كيلومتر 11.5 ثانية.

- السيارة بها ناقل حركة أوتوماتيك مزود بـ6 سرعات.

- تستهلك السيارة لقطع مسافة 100 كيلومتر 7.5 لتر من الوقود.

وبلد المنشأ للسيارة إسبانيا، ويتم تجميعها في التشيك، وتأتي السيارة في السوق المصري بثلاث فئات مختلفة التجهيزات وأعارها كالآتي.

1- أتوماتيك / REFERENCE 2021 بسعر 265 ألف جنيه.

2- أتوماتيك / FR 2021 بسعر 330 ألف جنيه.

3- أتوماتيك / FR BEATS 2021 بسعر 350 ألف جنيه.