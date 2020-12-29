حظك اليوم الثلاثاء 29-12-2020 برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي

يعد برج الحمل أول الأبراج التي تبدأ بها السنة الشمسية الجديدة، وهو من الأبراج النارية، يحكمه برج المريخ ويمده بالقوة والصلابة، ويستمد مواليد البرج صفاتهم من صفات البرج، ومن أكثر مواليد الأبراج التي يتوافق معها الأبراج الهوائية «الجوزاء، الميزان والدلو»، ومن أبرز صفات مواليد الحمل الحماس الشديد والطاقة، إذ يمتلكون قدرا كبيرا من الشجاعة وقدرة عالية على الوصول إلى الأهداف وتحقيقها، ولديهم شخصية قيادية أحيانا تسبب العديد من المشاكل التي يعتبرها الآخرون أحد أنواع التملك.

أما عن عيوب برج الحمل فأبرزها الأنانية الشديدة، والاندفاع فضلا عن الشعور السريع بالملل خاصة إذا تعاملوا مع شخصيات لديها نوعا من الهدوء، ويعد الشك من أبرز ما يسبب لهم خسارة عدد من الأشخاص أو العلاقات.

وتقدم «الوطن» حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

من المهم اليوم أن تعتني بخطواتك وعليك أن تتحكم في انفعالاتك جيدا وذلك مراعاة لمشاعر الآخرين خاصة في العمل .

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

القمر في مربع برجك.. حاول أن تهدأ إذا وجدت نفسك تميل للعناد والمقاومة حتى لا تخسر شريك حياتك.

من أبرز مشاهير برج الحمل الفنانة إسعاد يونس، وهي من مواليد 12 أبريل، والتي قدمت عددا من الأفلام والأعمال الدرامية المميزة خلال مشوارها الفني، أبرزها «بكيزة وزغلول، السقوط في بئر سبع، يا رجال العالم اتحدوا، وحكاية ميزو»، ومن الأعمال السينمائية، «ليلة القبض على بكيزة وزغلول، يا رب ولد، الأفوكاتو، فوزية البرجوازية، ومحاكمة علي بابا»، إضافة إلى عن عدد من الأعمال المسرحية أبرزها «باللو باللو، جحا يحكم المدينة، نص أنا .. نص إنتي، الدخول بالملابس الرسمية وعروسة تجنن»، فضلا عند تقديم برنامج «صاحبة السعادة» الذي يعرض على قناة «DMC».