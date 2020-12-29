سعيا لحل الأزمة.. رئيس جامعة دمنهور يلتقي الطالب المفصول بسبب مداخلة

تدخل العديد من القيادات السياسية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، لحل أزمة طالب كلية التجارة المفصول من جامعة دمنهور، بعد مداخلة هاتفية أجراها مع الإعلامي وائل الإبراشي، متحدثا عن زحام داخل قاعات الكلية، دون اتخاذ أي إجراءات وقائية لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

من جانبه، اجتمع الدكتور عبيد صالح، رئيس جامعة دمنهور، مع مصطفى محمد شعلان، الطالب بالفرقة الثانية بكلية التجارة، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وسعى النواب والحاضرين تقريب وجهات النظر وإقناع قيادات الجامعة بالعدول عن القرار حفاظا على مستقبل الطالب.

وكان مجلس تأديب كلية التجارة بجامعة دمنهور، قرر أمس الأول، فصل الطالب مصطفى شعلان، الطالب بالفرقة الثانية بكلية التجارة، من الكلية لمدة عام دراسي، وذلك بعد الحصول على أغلبية أصوات أعضاء مجلس التأديب، وصدر القرار رسميا من إدارة الكلية بدون توضيح سبب الفصل كتابيا، في الوقت الذي أكد فيه الطالب أن التحقيق جرى معه بخصوص مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، متحدثا عن الزحام داخل قاعات الكلية، بدون اتخاذ الإجراءات الوقائية والتدابير اللازمة لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

وأكد الدكتور عبيد صالح، رئيس جامعة دمنهور، أن قرار فصل الطالب مصطفى شعلان صدر من قبل مجلس تأديب كلية التجارة بأغلبية الآراء، وذلك بعد التحقيق معه في واقعة نشره أكاذيب وشائعات قد تُحدث بلبلة بين صفوف الطلاب، حيث ذكر على غير الحقيقة أن حالات كورونا كثيرة ظهرت بكلية الزراعة، وأنها أغلقت أبوابها 4 أيام، علما بأنه طالب بكلية التجارة، ولاعلاقة له بكلية الزراعة.

وقال «صالح» في اتصال هاتفي مع «الوطن»، إن «جميع الطلاب الموجودين بالجامعة أبنائي ومسؤول عن مستواهم التعليمي وأمنهم وسلامتهم، وأسعى دائمًا لتذليل العقبات أمامهم، وما حدث من الطالب مصطفى شعلان خطأ كبير، حيث خرج على قناة تليفزيونية وزعم أن مبنى كلية الزراعة أغلق بسبب تفشي حالات كورونا، وهو مالم يحدث مطلقًا، خاصة أن إجراءات الوقاية والحماية تتم بشكل منتظم بجميع مباني الجامعة».