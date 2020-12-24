وزير الشباب: «بيج رامي» نجح بعد 6 محاولات وأُعد للبطولة في عامين

قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إنه سعيد جدا بفوز «بيج رامي»، ببطولة «مستر أولمبيا»، مؤكدا أنها دفعة قوية للشباب في مصر، ليتحدوا أنفسهم ويعلموا أنه لا شيء مستحيل، فرامي نجح في الحصول على البطولة بعد المحاولة 6 مرات، وهذا يعد إنجازا للقيادة السياسية التي تعمل على تدعيم الشباب بشكل كبير، والرئيس السيسي دائما ما يتحدث عن تدعيم الشباب والعمل على دعمهم ومساعدتهم في الرياضة في مجالاتها المختلفة.

تم إعداد «بيج رامي» في عامين

وأضاف «صبحي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، في برنامج «يحدث في مصر»، المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر»، أن «بيج رامي» تحمل الكثير خلال الفترة الماضية من أجل الوصول والفوز بتلك البطولة، من خلال التنسيق مع وزارة الشباب والرياضة، لعمل نظام لرامي للمشاركة في هذه البطولة، يدار من القطاع الخاص للعمل على التأهيل النفسي والاجتماعي والرياضي والطبي.

وتابع أن "رامي" كان قد تم إعداده على مدار عامين داخل مصر لدخول تلك البطولة والعمل على الفوز بها، وهو شرف كبير لمصر وللمصريين أن يحصل بطل مصري على تلك البطولة، التي تدخل مصر فيها للمرة الأولى.

بيج رامي ومحمد صلاح

وأردف أن الكثير من المصريين ربط بين "رامي" ومحمد صلاح، لاعب ليفربول والمنتخب المصري لكرة القدم، خاصة أن كليهما يشتركان في كثير من التشابهات، حيث إن كليهما تعرض للإصابة بفيروس كورونا وعلى الرغم من ذلك نجحوا في التألق وتحقيق نجاحات كثيرة في مصر، وكلاهما يعمل على مساعدة بلده ويدعمها على مدار الوقت.

وواصل «دار حوار كبير بيني وبين رامي النهارده، وهو لاعب مثقف جدًا ومحب لبلده، وحابب أقوله ألف مبروك إحنا بنتشرف بيك وعاوزين منك كتير في الفترة اللي جاية، ودعم الوزارة ليك موجود خلال الفترة اللي جاية».