بسبب 2000 جنيه.. القبض على عاطلين بتهمة قتل صديقهما في المطرية

تمكنت مباحث القاهرة من القبض على عاطلين بتهمة قتل صديقهما في دائرة قسم المطرية بـ5 طعنات متفرقة في أنحاء الجسد، بسبب وجود خلافات قديمة بينهما على مبلغ مالي، اقترضه أحد المتهمين من المجني عليه، ورفض رده، وعندما طالبه بالسداد حدثت بينهما مشاجرة حضرها صديق المتهم الذي عاونه في القتل، قبل هروبهما من مسرح الجريمة.

وأفادت تحريات المباحث أن المشاجرة التي جمعت المجني عليها بصديقيه، سببها 2000 جنيه، اقترضها أحد المتهمين من المجني عليه قبل 3 أشهر، ورفض سدادها، وعندما تقابلوا في أحد الشوارع بالمطرية حدثت بينهم مشاجرة، أسفرت عن مقتل أحدهم.

وبينت مناظرة الجثمان وجود عدة طعنات في مناطق متفرقة من الجسد، وبسؤال أسرة المجني عليه اتهموا اثنين من جيرانهم، بالاعتداء على المجني عليه بالضرب وقتله، خلال حديث دار بينهم، عندما طلب منهما رد مبلغ مالي اقترصاه منه منذ عدة أشهر.

وقررت النيابة العامة انتداب الطب الشرعي لتشريح جثمان المجني عليه، لبيان أسباب وفاته رسميا، وصرحت بدفنه، وكلفت المباحث بإعداد تحرياتها في الواقعة، واستدعت النيابة أسرة المجني عليه لسماع أقوالهم في الحادث، واتهموا المجني عليه بالتخطيط لقتله بدافع الانتقام منه، عندما طالبهما برد حقه وأمواله التي اقترضاها منه.

وتلقى مأمور قسم شرطة المطرية، إخطارا من غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، يفيد مصرع شابا، إثر إصابته بعدة طعنات بسلاح أبيض سكين، على يد عاطلين، بسبب خلافات نشبت بينهما.

وانتقلت قوة أمنية إلى مسرح الجريمة، وبالفحص تبين مقتل شاب على يد صديقيه؛ قيده الأول وشل حركته تماما، وطعنه الآخر عدة طعنات بسلاح أبيض، وتركوه غارقا في دمائه، وفرا هاربين، ولقي المجني عليه مصرعه في الحال، وتحرر محضرا، وأحيل المتهمين للنيابة، للتحقيق معهما في الواقعة.