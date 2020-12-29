الدولار يرتفع قرش واحد مقابل الجنيه في منتصف تعاملات اليوم

سجّل سعر الدولار مقابل الجنيه، منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء 29 ديسمبر ارتفاعا بقيمة قرش واحد، في كل البنوك وشركات الصرافة في مصر، وجاء بنكين من البنوك الأقل سعرًا لشرائه بـ15.64 جنيه وتمّ بيعه في بنوك «مصر وأبوظبى الأول».

وجاء 11 بنكا يبعون الدولار بأعلى سعروبيع الدولار مقابل الجنيه بأعلى سعر له فى بنوك هي: «البركة، الأهلى الكويتي (بيريوس)، المصري الخليجي، قناة السويس ،أبوظبي التجاري، التجارى الدولى الإمارات دبي الوطني ،hsbc، قطر الوطني،»، ليباع بـ15.68 جنيه مقابل 15.87جنيها بداية التعاملات اليوم.

أسعار العملات الأوروبية

سجّل سعر اليورو منتصف التعاملات اليومية اليوم الثلاثاء 29 ديسمبر ارتفاعا بقيمة قرش ليباع بـ19.17 جنيه كأعلى سعر للشراء في البنوك وشركات الصرافة، في بنك قناة السويس.

فيما سجّل الجنيه الإسترليني ارتفاعا بقيمة قرش وسجل أعلى سعر شراء له بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 29 ديسمبر في بنك «مصر» بـ 21.21 جنيه.

أسعار العملات العربية

حافظ الريال السعودي على استقراره وبيع بأعلى سعر شراء له، بـ4.17 جنيه، في بنوك: «عودة، والمشرق، وقطر الوطني، وhsbc».

أما الدرهم الإماراتي فقد سجل أعلى سعر شراء له مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء29 ديسمبر بـ4.27 جنيه، في بنوك: «عودة، والمشرق، وhsbc، وقطر الوطني».

ووصف علي الحريري نائب رئيس شعبة شكات الصرافة بالغرف التجارية، ارتفاعات الدولار بـ«الطبيعى» طبقا لآلية العرض والطلب رغم وفرة المعروض، مشيرا إلى أن البنوك وفرت بالفعل كل متطلبات مستوردي السلع الأساسية وغير الأساسية في الفترة الماضية، وتتمتع الأسواق الآن بوفرة الدولار.