سعر الدولار اليوم الثلاثاء 29-12-2020 مقابل الجنيه المصري

تباينت أسعار العملة الأجنبية الدولار أمام الجنيه المصري في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 29 ديسمبر الحالي، واستمرارا للخدمات اليومية التي تقدمها «الوطن» لقرائها تستعرض سعر الدولار في عدد من البنوك الحكومية والخاصة مثل بنك مصر والبنك الأهلي المصري وبنك الإسكندرية والبنك التجاري الدولي والمصرف المتحد وذلك على النحو التالي:

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجّل سعر الدولار في بنك الإسكندرية، نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سجّل سعر الدولار في بنك قناة السويس، نحو 15.67 جنيه للشراء، و15.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجّل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، نحو 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

سجّل سعر الدولار الأمريكي في البنك التجاري الدولي CIB، نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

سجّل سعر الدولار في المصرف المتحد، نحو 15.67 جنيه للشراء، و15.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سجّل سعر الدولار الأمريكي في بنك مصر، نحو 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمس الاثنين

وسجل الدولار أعلى سعر له أمس الاثنين في بنوك المصرف المتحد، عودة، المشرق، الكويت الوطني، المصري لتنمية الصادرات، الاستثمار العربي، أبوظبي التجاري، البركة، مصرف أبوظبي الإسلامي، التعمير والإسكان، المصري الخليجي، وقناة السويس، كما سجل أقل سعر للشراء والبيع في بنوك الأهلي المصري، أبوظبي الأول، مصر، والعقاري المصري العربي.

أسعار العملات العربية والأجنبية

وسجل الجنيه الإسترليني في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، الموافق 29 ديسمبر الحالي، في البنك الأهلي المصري 21.04 جنيه للشراء و21.25 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس سجل الجنيه الإسترليني 21.11 جنيه للشراء، و21.40 جنيه للبيع، وفي المصرف المتحد 21.15 جنيه للشراء و21.40 جنيه للبيع.

كما سجل الريال السعودي، في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء في بنك قناة السويس 4.08 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، كما سجل في بنك مصر 4.08 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وسجّل في بنك الإسكندرية نحو 4.10 جنيه للشراء، و4.2 جنيه للبيع.

وسجل اليورو وفق بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، في البنك الأهلي المصري نحو 19.10 جنيه للشراء، و19.28 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي نحو 19.07 جنيه للشراء، و19.30 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس سجل 19.08 جنيه للشراء و19.31 جنيه للبيع.

أما الدرهم الإماراتي سجل في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 28 ديسمبر، في بنك قناة السويس 4.18 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع، المصرف المتحد نحو 4.17 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع، وفي بنك مصر بقيمة 4.23 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.