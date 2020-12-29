السجن 7 أعوام لـ4 متهمين بهتك عرض شاب في كفر الشيخ

قضت الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات كفر الشيخ، برئاسة المستشار حسام الدين صالح، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين محمد السيد عبده، وخالد رشاد، وسكرتارية محمد خليفة، ومحمد صبحي، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة 4 صيادين، منهما أثنين حضوريًا، وغيابيًا للاخرين، بالسجن المشدد 7 سنوات، لكل منهم، ومصادرة الأجهزة المضبوطة المستخدمة في الواقعة.

صدر الحكم في أحداث القضية رقم 6875 لسنة 2020 جنايات مركز شرطة البرلس، والمقيدة برقم 1125 لسنة 2020 كلي كفر الشيخ

تعود التفاصيل إلى يوم 15 مارس 2020، بنطاق مركز البرلس بكفر الشيخ، عندما ارتكب كل من« عمر.ح.م.ح»، 17 عامًا، صياد، ،« حسام.ع.ع.ع»، 19 عامًا، و«محمد.م.م.م.ا»، 21 عامًا، صياد، و«مسعد.م.ا»، خطف المجني عليه« محمد.ع.ا.م.ا»، بالتحايل، والإكراه، باستدراجه إلى أحد الأماكن تحت الإنشاء.

وتبين من أوراق القضية أن المتهمين الأول والثالث، هتكا عرض المجني عليه، وحسروا عنه بنطاله، وحاولا التعدي عليه جنسيًا، حال تواجد المتهمين الثاني، والرابع في مسرح الجريمة، كما صوروا المجني عليه أثناء ارتكاب الواقعة، وصوروا مشاهدًا بهاتف المتهم الثاني عبارة عن مقطع فيديو، وصورا إباحية، مهددين إياه بنشرها بغرض مساومته بتكرار الفعل مرة أخرى، وامتناعه عن الإبلاغ عن تلك الوقائع.

وقضت نفس الدائرة، أمس، بمعاقبة عامل بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات، وغرامة مالية 100 ألف جنيه، عما أسند إليه من اتهامات بالاتجار في مادة "الهيروين" المخدرة.

وأمرت المحكمة، في جلستها برئاسة المستشار حسام الدين صالح، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين محمد السيد عبده، وخالد رشاد، وسكرتارية محمد خليفة، ومحمد صبحي، بمصادرة المخدر والسلاح الناري المضبوطين، وقررت إلزام المتهم بالمصاريف الجنائية.

أصدرت المحكمة قرارها المتقدم في القضية رقم 12466 لسنة 2020 جنايات مركز شرطة البرلس، والمقيدة برقم 1551 لسنة 2020 كلي كفر الشيخ.

وكان المستشار أشرف علي ربيع، المحامي العام الأول لنيابة كفر الشيخ الكلية، قد أمر بإحالة المتهم "محمد ج. أ."، 38 سنة، عامل، يقيم بمدينة بلطيم، إلى محكمة جنايات كفر الشيخ، لاتهامه بالإتجار في مادة الهيروين المخدرة.

وتبين من أوراق القضية أن المتهم المذكور، أحرز في 13 سبتمبر 2020، جوهر الهيروين المخدر، بقصد الإتجار، وسلاح ناري "فرد خرطوش"، بدون ترخيص، وطلقة خرطوش تستخدم في ذات السلاح.