افتتاح مركز صحة أول دمياط بتكلفة 13 مليون جنيه «صور»

افتتحت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، اليوم، مركز صحة الأسرة أول بمدينة دمياط، بعد الانتهاء من أعمال تطويره، بتكلفة بلغت 13 مليون جنيه.

وحضر الافتتاح الدكتور السيد عبدالجواد، مدير مديرية الصحة، والمهندس أحمد عامر، مدير مديرية الإسكان، وحازم حواس، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط.

وتفقدت المحافظ مبنى المركز الذي يقدم خدمات الاستقبال والطوارئ وطب الأسرة؛ إذ يضم عيادات بمختلف التخصصات الطبية، فضلا عن أقسام مختلفة للتطعيمات ومكتب الصحة، وكذلك معامل لأمراض الدم والطفيليات.

كما تفقدت الدكتورة منال عوض، دار إيواء الأطفال المعثور عليهم الأقل من عامين، التابع لإدارة الأمومة والطفولة بالمديرية؛ إذ اطمئنت على توافر المستلزمات للأطفال كافة، وتطبيق الإجراءات والاشتراطات الوقائية والاحترازية، حفاظا على سلامتهم.

في سياق متصل، أشادت المحافظ بالمستوى التنفيذي للمشروع، الذي جاء تحت إشراف مديرية الإسكان والمرافق، طبقا للمعايير الخاصة بالمنشآت الطبية، متقدمة بالشكر الجزيل إلى نواب مجلس الشيوخ والمجتمع المدني والجهات المشاركة في تنفيذ هذا المشروع، وتجهيز عيادات الأسنان وأقسام مختلفة، موجهة بسرعة توفير باقي المستلزمات والأطقم الطبية والأثاث المكتبي.

وذكرت الدكتورة منال عوض، أن المحافظة قد حرصت على متابعة أعمال تطويره، التي بدأت منذ 3 سنوات، لتنفيذ صرح طبي جديد، يقدم خدمات طبية وعلاجية متكاملة للمواطنين، خاصة مع كون المركز من أحد المنشآت الطبية الهامة التي يتردد عليها الكثيرين.