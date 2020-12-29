آخر صورة لـ حاتم علي قبل رحيله: التقطت في نفس مكان وفاته قبل 26 يوما

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، آخر صورة للمخرج السوري حاتم علي قبل رحيله، صباح اليوم الثلاثاء، داخل أحد الفنادق الكبري بالقاهرة، إثر تعرضه لأزمة قلبية أودت بحياته.

ويعود تاريخ التقاط هذه الصورة إلى يوم 3 ديسمبر الماضي، وتحديدًا وقت انعقاد الدورة الثانية والأربعين لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، حيث التقطت له داخل فندق «الماريوت» بالزمالك الذي شهد وفاته.

وكشفت مصادر لـ«الوطن» أنَّ عمال النظافة عثروا على المخرج حاتم علي متوفياً داخل غرفته بفندق «الماريوت» بالزمالك، حيث استدعوا إدارة الفندق وتبين أن الوفاة طبيعية إثر تعرضه لأزمة قلبية أودت بحياته.

وما زال جثمان المخرج الراحل موجوداً داخل الفندق انتظاراً لقرار أسرته إما بدفنه في مصر أو شحنه إلى سوريا لدفنه هناك، حيث لم تتحدد هذه الجزئية بعد حتى الآن.

وكان السيناريست عبدالرحيم كمال قد أعلن نبأ وفاة حاتم علي عبر صفحته الشخصية بموقع «فيسبوك»، حيث نعاه قائلاً: «لا حول ولا قوة الا بالله، وداعا صديقي وحبيبي الأستاذ حاتم علي المخرج الكبير المهدب الراقي، في أمان الله ورحمته حبيبي.. من أحزن الأخبار والله.. ربنا يقبل عليك بفضله ورضاه».

وبدأ حاتم علي حياته الفنية كممثلاً في عدد من المسلسلات، ثم قرر الاتجاه للإخراج في منتصف التسعينات، وكانت أولي أفلامه «آخر الليل» الذي حصل علي ذهبية مهرجان القاهرة للإذاعة والتليفزيون، وتوالت بعده أعماله الإخراجية الناجحة التي كانت لها صدي كبير، وأبرزها «عمر، كأنه امبارح، أهو ده اللي صار» وغيرها من الأعمال التي صنعت اسمه في مصر والوطن العربي.

يُذكر أنَّ آخر أعمال المخرج حاتم علي كان مسلسل «أهو ده اللي صار»، والذي عُرض في فبراير 2019، وقام ببطولته كل من روبي، ومحمد فراج، وأحمد داود، وسوسن بدر، وهشام إسماعيل، وأروى جودة، ومن تأليف عبدالرحيم كمال.