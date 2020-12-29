محافظ كفر الشيخ يشهد الاجتماع الشهري للجامعة وسط إجراءات مشددة

عقد مجلس جامعة كفرالشيخ اجتماعه الشهري، برئاسة الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس الجامعة، اليوم الثلاثاء، وسط إجراءات احترازية مشددة، بحضور محافظ كفر الشيخ، اللواء جمال نور الدين، والدكتور حسن يونس، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور رضا صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، في أول ظهرو له عقب تعافيه من كورونا، وعمداء الكليات وأعضاء المجلس.

في بداية الاجتماع، أشاد رئيس الجامعة بما تقوم به المحافظة من دور فعال في تنفيذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، كما وجه التحية لجميع مقدمي الخدمة الصحية من أطباء وهيئة التمريض والإداريين بالمستشفيات الجامعية، على الدور الذي يقومون به خلال هذه الفترة الاستثنائية، مشدداً على استمرار التطبيق الحازم للإجراءات الاحترازية، التي أقرها مجلس الجامعة.

ووجه دسوقي التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد، كما تقدم بخالص التهنئة للإخوة المسيحيين بمناسبة عيد الميلاد المجيد، مؤكداً أنها مناسبة سعيدة لكل المصريين، وأن المسلمين والمسيحيين في مصر هم نسيج وطني واحد، يتشاركون في بناء الوطن ودعمه ومساندته والدفاع عنه.

ونعى مجلس جامعة كفر الشيخ، خلال جلسته اليوم، بخالص الحزن والأسى، فقيد الجامعة الراحل الدكتور محمود نعمة الله، عميد كلية الهندسة، والذي وافته المنية الأسبوع الماضي، إثر إصابته بكورونا، مشيدين بما قدمه للجامعة من عمل وجهد خلال سنوات عمله، معتبراً أنه كان مثالاً وقدوة للخلق الرفيع والعطاء المتواصل، كما قدم المجلس خالص العزاء لأسرة الراحل وزملائه وطلابه.

وصدق مجلس الجامعة على عدد من محاضر الاجتماعات والقرارات السابق صدورها خلال الفترة الماضية، مشيداً بدور المحافظة وأجهزتها في إدارة أزمة فيروس كورونا، مشيراً إلى حرص الدولة على مستقبل الطلاب، مؤكداً حرص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجامعة على تخرج الطلاب دون ضرر، حرصاً على مستقبلهم، كما أكد المجلس أن إمكانيات الجامعة وعلماءها وباحثيها وخبراتها في خدمة المجتمع المحلي وأهالي المحافظة، من خلال تقديم الحلول العلمية والعملية والاستشارات، ووضع مقترحات لدعم وتنمية المحافظة.

من جانبه، أعرب محافظ كفر الشيخ عن سعادته بوجوده في رحاب الجامعة بين أهل العلم والعلماء، مؤكداً أن الجامعة هي بيت الخبرة والعلم والاستشارات للمحافظة في شتى المجالات، مشيراً إلى التعاون المستمر بين الجامعة وأجهزة المحافظة، بما يحقق تنفيذ برامج التنمية لأبناء المحافظة، وأكد اللواء جمال نور الدين حرصه على استمرار التواصل مع مجلس جامعة كفر الشيخ، لعرض أحدث المستجدات في المحافظة، موجهاً الشكر للمنظومة الصحية بالجامعة وتعاونها مع أجهزة وزارة الصحة.

وشدد المحافظ على أهمية عودة الانضباط إلى الشوارع في مختلف مدن ومراكز المحافظة، ورفع الإشغالات والباعة الجائلين، وأعلن عن تطوير 3 أسواق جديدة داخل مدينة كفر الشيخ، خلال الفترة المقبلة، وتقنين أوضاع الباعة الجائلين، كما أشار إلى افتتاح 23 فصلاً للاستزراع السمكي، وتدريب طلاب كلية الثروة السمكية وعلوم المصايد في مزرعة "الخاشعة"، إضافة إلى قرب انتهاء العمل في مستشفى الأورام الجديد، والذي من المقرر أن يتم افتتاحه في 30 يونيو المقبل، مؤكداً في الوقت نفسه على الاهتمام بالجانب الترفيهي وزيادة الطاقة الفندقيه بالمحافظة.