تعرف على قصة مسرحية «بودي جارد» بعد قرار عرضها على إحدى المنصات الرقمية

حصلت إحدى المنصات الرقمية الشهيرة على حقوق عرض مسرحية بودي جارد للفنان عادل إمام؛ إذ أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أنه تم الحصول على حقوق عرض المسرحية الأخيرة للزعيم، على منصة شهيرة، ودعا للاشتراك بها.

ومسرحية «بودي جارد»، هي الأخيرة التي قدمها الزعيم عادل إمام، من بطولته، بمشاركة عزت أبوعوف، وسعيد عبدالغني، وشيرين سيف النصر، ومصطفى متولي، وهي من تأليف يوسف معاطي، وإخراج رامي إمام.

وتدور أحداث مسرحية «بودي جارد» في إطار كوميدي حول سجين يتعرف على رجل أعمال في الحبس، ويعمل حارس شخصي لزوجة هذا الرجل بعد خروجهما، ما يجعلها تقع في غرامه، وحين علم رجل الأعمال قرر أن يعيده للسجن مرة أخرى.

يُذكر أن مسرحية «بودي جارد» عرضت في الفترة بين عام 1999 و2010، وتعد من أطول المسرحيات عرضا بالنسبة للمدة في الوطن العربي، ورغم طول مدة عرضها، كانت توجد حراسة شديدة لم تمكن أحد من تصوير أجزاء منها.

واستبدل عددا من الممثلين بها، فبعد فترة من مشاركة الفنانة شيرين سيف النصر في المسرحية، حلت الفنانة رغدة محلها، بعد اعتذار الأولى بسبب الإجهاد الذي تعرضت له من تقديم المسرحية، وقدمتها الثانية أيضا لعدة سنوات متتالية.

وبعد فترة من عرضها توفي صديق الفنان الكبير عادل إمام وزوج شقيقته مصطفى متولي، ورغم التوقعات بتوقف عرض المسرحية، أدى دوره الممثل محمد أبو داوود.

وكشف الفنان رضا حامد، في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، عن طرد الزعيم له من مسرحية بودي جارد، بعدما شارك فيه لمدة 9 أعوام كاملة، موضحا أن السبب أن «عادل إمام مش عاوز حد ينور أكتر منه».